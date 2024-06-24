Mitsubishi может вернуть в модельный ряд Lancer и Pajero

Марка Mitsubishi в дальнейшем может возродить пару имён, которые ранее были отправлены в отставку. Речь идёт о Lancer Sportback и Montero (модель также продавалась под более знакомым в РФ названием Pajero). Соответствующие заявки на регистрацию товарных знаков ранее поступили патентное ведомство США, об этом сообщает Motor1.com.

На фото: Mitsubishi Lancer Sportback GTS (версия для американского рынка)

Японский производитель выпускал глобальную модель Mitsubishi Lancer с 1973 по 2017 годы, за это время Лансер сумел девять раз сменить генерацию. При этом после ухода в СМИ периодически появлялись сообщения о том, что автомобиль может вернуться в линейку, однако пока что этого так и не случилось. В компании официальных заявлений о возможности возвращения Lancer тоже не делали.



Mitsubishi Pajero (он же Montero) на разных рынках выпускался с 1981 по 2021 годы, за это время внедорожник был представлен в четырёх поколениях. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в 2022-м компания продала тот японский завод, где ранее было налажено производство Pajero. Информация о возможном преемнике этого SUV тоже мелькала в Сети, однако производитель её не подтверждал. Стоит отметить, что Montero в Штатах не был представлен ас 2006 года.



Заявка на регистрацию товарных знаков в патентное ведомство не гарантирует того, что автомобили с этими названиями действительно появятся в линейке. А даже если и появятся, это могут быть совершенно не те модели, которых ждут поклонники. К примеру, в 2017-м Mitsubishi возродила название Eclipse, однако вместо купе на конвейер встал компактный кроссовер с прибавкой Cross к названию. Также стоит отметить, что будущие Lancer и Pajero могут получить полностью электрическую технику (если этим проектам дадут зелёный свет).

На фото: Mitsubishi Montero (версия для американского рынка)

Кстати, Mitsubishi Eclipse Cross так и не сумел добиться особой популярности у поклонников бренда. Так, в США по итогам прошлого года модель разошлась тиражом 9922 экземпляра, что на 7,4% меньше, чем в 2022-м. А в Европе за тот же период дилеры реализовали всего 8264 паркетника, при этом падение составило 70%.



В середине прошлого месяца мы сообщали о том, что Mitsubishi в рамках презентации стратегии для Северной Америки под названием Momentum 2030 засветила несколько новинок: в списке кроссоверы и «приподнятый» минивэн. Реализация нового плана рассчитана на период с 2026 по 2030 финансовые годы.

Среди новинок ожидаются гибриды, в том числе подзаряжаемые, а также полноценные электромобили. На сопровождающем анонс тизере были запечатлены семь машин. Предполагается, что пара кроссоверов на переднем плане – это рестайлинговый Mitsubishi Outlander и его «внедорожная» версия. Ещё на картинке изображены автомобили, один их которых похож на концептуальный кроссвэн Mitsubishi D:X, второй представляет собой компактный паркетник с оптикой в стиле Nissan, третий – это довольно брутальный SUV, а далее есть ещё два кроссовера (хотя есть вариант, что один из них – пикап).

