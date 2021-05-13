Отзывные кампании ×
  • Mitsubishi опять отзывает кроссоверы Outlander из-за закисающих ручников

Mitsubishi опять отзывает кроссоверы Outlander из-за закисающих ручников

13.05.2021 66 0 0

Владельцы кроссоверов Mitsubishi Outlander хорошо знакомы с проблемой коррозии и отказа стояночного тормоза, но в ряде случаев её можно решить за счёт производителя. Очередная отзывная кампания затронула машины, произведённые с мая по сентябрь 2016 года и реализованные в России официальными дилерами.

 

В 2018 году Mitsubishi уже проводила массовый глобальный отзыв кроссоверов Outlander третьего поколения и родственных ASX из-за риска отказа стояночного тормоза, в России тогда на сервис призвали аж 144 856 автомобилей. Теперь же на сервис для бесплатного ремонта отправятся 3217 кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Наше Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, как всегда, скупо на подробности, но поскольку отзыв глобальный, то описание проблемы мы, как водится в таких случаях, нашли на сайте Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Итак, в обоих случаях (в отзыве 2018 года и в нынешнем) виноват японский поставщик комплектующих Akebono Brake Industry, который уже много лет работает с Mitsubishi. В процессе производства механизмов стояночного тормоза он обеспечил им недостаточную защиту от коррозии, что в условиях сырого климата приводит к закисаниям и отказам. Но если в 2018 году отзыв касался суппортов и поршней, то теперь будут менять приводные рычаги, защитное покрытие которых могло быть повреждено изготовителем в процессе монтажа.

Процедура замены на сайте NHTSA не описана, так что картинок в этот раз не будет — владельцам машин из группы риска лишь сообщается, что ремонтные работы займут от тридцати минут до двух часов. В США отзыв был объявлен ещё в ноябре прошлого года, но ремкомплекты стали поступать к дилерам только сейчас, так что от Америки мы здесь не отстаём, исправление дефекта будет происходить у нас и у них более-менее синхронно.

Россия отзывы отзывные кампании Mitsubishi Mitsubishi Outlander

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW 7er F01 с пробегом: умная подвеска, горячий V8 и космические бюджеты на ремонт Если эта машина не попадала в аварию, то как минимум вряд ли успела сгнить: 10 лет – не срок для этого кузова. Салон по качеству уступает не только иконическому Е38, но даже и Е65, хотя бога... 473 3 0 12.05.2021
Статьи / Авто недели Близнец Nissan X-Trail, но немного дешевле: стоит ли покупать Renault Koleos I за 900 тысяч рублей Если при покупке подержанного автомобиля хочется сэкономить, есть один интересный способ: купить желаемую машину в другом обличье. Например, вместо Chevrolet Spark поискать Ravon R2 или вмес... 14832 3 1 11.05.2021
Статьи / История Мастер, химик, заправщик, ракетчик и не только: бесконечные военные профессии грузовика ЗИЛ-131 С появлением армейского грузовика ЗИЛ-131 на нём началось создание обширного семейства военной автотехники и всевозможных надстроек, количество которых исчислялось несколькими сотнями. С уч... 3366 0 20 09.05.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 156354 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 132042 33 25 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 88480 30 24 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings