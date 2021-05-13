Mitsubishi опять отзывает кроссоверы Outlander из-за закисающих ручников

Владельцы кроссоверов Mitsubishi Outlander хорошо знакомы с проблемой коррозии и отказа стояночного тормоза, но в ряде случаев её можно решить за счёт производителя. Очередная отзывная кампания затронула машины, произведённые с мая по сентябрь 2016 года и реализованные в России официальными дилерами.

В 2018 году Mitsubishi уже проводила массовый глобальный отзыв кроссоверов Outlander третьего поколения и родственных ASX из-за риска отказа стояночного тормоза, в России тогда на сервис призвали аж 144 856 автомобилей. Теперь же на сервис для бесплатного ремонта отправятся 3217 кроссоверов, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Наше Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, как всегда, скупо на подробности, но поскольку отзыв глобальный, то описание проблемы мы, как водится в таких случаях, нашли на сайте Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Итак, в обоих случаях (в отзыве 2018 года и в нынешнем) виноват японский поставщик комплектующих Akebono Brake Industry, который уже много лет работает с Mitsubishi. В процессе производства механизмов стояночного тормоза он обеспечил им недостаточную защиту от коррозии, что в условиях сырого климата приводит к закисаниям и отказам. Но если в 2018 году отзыв касался суппортов и поршней, то теперь будут менять приводные рычаги, защитное покрытие которых могло быть повреждено изготовителем в процессе монтажа.

Процедура замены на сайте NHTSA не описана, так что картинок в этот раз не будет — владельцам машин из группы риска лишь сообщается, что ремонтные работы займут от тридцати минут до двух часов. В США отзыв был объявлен ещё в ноябре прошлого года, но ремкомплекты стали поступать к дилерам только сейчас, так что от Америки мы здесь не отстаём, исправление дефекта будет происходить у нас и у них более-менее синхронно.

