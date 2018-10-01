Согласно сообщению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), условия отзыва в основном коснулись кроссоверов Outlander и ASX.

Российский офис Mitsubishi отправляет на ремонт кроссоверы Outlander PHEV, Outlander и ASX. В общей сложности под условия отзыва попало 144 856 автомобилей, проданных в РФ в период с декабря 2012-го по сентябрь 2016 года. Официальный представитель бренда, ООО «MMC Рус», уже согласовал программу сервисной кампании с Росстандартом.

1 / 3 На фото: Mitsubishi Outlander PHEV 2 / 3 На фото: Mitsubishi Outlander PHEV 3 / 3 На фото: Mitsubishi Outlander PHEV

Согласно сообщению на сайте ведомства, причина отзыва – вероятность снижения эффективности стояночного тормоза. При этом Федеральное агентство не сообщает, что именно могло повлечь за собой этот дефект.

Проблемы со стояночным тормозом могут быть у 106 проданных в России Outlander PHEV, у 92 777 экземпляров Outlander и 51 973 кроссоверов ASX. Полный перечень VIN-номеров всех автомобилей, попавших под отзыв, есть на сайте Росстандарта.

1 / 3 На фото: Mitsubishi Outlander 2 / 3 На фото: Mitsubishi Outlander 3 / 3 На фото: Mitsubishi Outlander

Чтобы попасть к официальному дилеру, нужно либо дождаться звонка от представителя «ММС Рус», либо записаться на сервис самостоятельно (при условии, что VIN-код машины есть в списке). В рамках добровольного отзыва на попавших под условия кампании автомобилях Mitsubishi будет произведён ремонт или замена задних тормозных суппортов. Эти работы специалисты сервиса произведут бесплатно.

В прошлом месяце Kolesa.ru сообщал о другом отзыве автомобилей марки: она коснулась 20 934 Mitsubishi Outlander, которые были проданы в России в период с января 2007-го по сентябрь 2009 года. Тогда причиной для старта кампании стала вероятность отсоединения стекла люка крыши от рамки.

1 / 3 На фото: Mitsubishi ASX 2 / 3 На фото: Mitsubishi ASX 3 / 3 На фото: Mitsubishi ASX

Ещё весной, в апреле текущего года, производитель отзывал в РФ 86 620 кроссоверов Outlander. Они были реализованы в России в период с февраля 2007-го по июнь 2012 года. Старт сервисной кампании дала неисправность мотора и механизма стеклоочистителя лобового стекла.

В первой половине прошлого месяца стало известно о том, что обновлённый Mitsubishi Outlander для российского рынка значительно подорожал и лишился нескольких версий. Модель можно купить за 1 639 000 – 2 400 000 рублей. Производство автомобиля стартовало в начале сентября 2018 года на мощностях калужского автозавода «ПСМА Рус».

На сегодняшний день Outlander входит в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке (в том числе в августе 2018 года). По итогам первых восьми месяцев россияне купили 15 133 кроссовера, что соответствует приросту на 55,8% на отношению к показателю января-августа 2017 года.