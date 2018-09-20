В России стартовала очередная сервисная кампания, на этот раз под условия отзыва попало более 20 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander.

Автопроизводители продолжают практику отзывов автомобилей. Новая сервисная кампания касается 20 934 экземпляров Mitsubishi Outlander, которые были реализованы на территории РФ в период с января 2007-го по сентябрь 2009 года. Список VIN-номеров кроссоверов есть на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Согласно словам представителей компании «MMC Рус», причиной для старта кампании стала вероятность отсоединения стекла люка крыши от рамки. Отметим, это делает конструкцию негерметичной, а значит, в случае дождя такая крыша Mitsubishi Outlander может дать течь.

Компания уведомит автовладельцев о необходимости записаться и приехать на сервис к ближайшему официальному дилеру Mitsubishi. Специалисты произведут на попавших под отзыв транспортных средствах замену стекла люка крыши. Отметим, все ремонтные работы не повлекут за собой дополнительных затрат для владельцев кроссоверов.

В апреле текущего года Mitsubishi отзывала 86 620 экземпляров Outlander, которые были проданы в России в период с февраля 2007-го по июнь 2012 года. Причина – неисправности мотора и механизма стеклоочистителя лобового стекла.

В том же месяце стало известно о сервисной кампании, объявленной в адрес 4 780 Mitsubishi Lancer, реализованных в период с июля 2009-го по февраль 2010 года. Проблема заключалась в неисправных подушках безопасности водителя, тогда как в 2016 году машины отзывали из-за «эйрбегов» переднего пассажира.

Помимо этого ранее Kolesa.ru сообщал о проблемах с герметичностью лобового стекла в автомобилях ASX (Outlander Sport): сначала свыше 180 тысяч кроссоверов по этой причине отозвали в Китае, затем около 160 тысяч машин – в Соединенных Штатах Америки.

На прошлой неделе стало известно о том, что обновлённый Mitsubishi Outlander для российского рынка значительно подорожал и лишился нескольких версий. Модель можно купить за 1 639 000 – 2 400 000 рублей. Производство автомобиля стартовало в начале сентября 2018 года на мощностях калужского автозавода «ПСМА Рус».