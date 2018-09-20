Автопроизводители продолжают практику отзывов автомобилей. Новая сервисная кампания касается 20 934 экземпляров Mitsubishi Outlander, которые были реализованы на территории РФ в период с января 2007-го по сентябрь 2009 года. Список VIN-номеров кроссоверов есть на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Согласно словам представителей компании «MMC Рус», причиной для старта кампании стала вероятность отсоединения стекла люка крыши от рамки. Отметим, это делает конструкцию негерметичной, а значит, в случае дождя такая крыша Mitsubishi Outlander может дать течь.
Компания уведомит автовладельцев о необходимости записаться и приехать на сервис к ближайшему официальному дилеру Mitsubishi. Специалисты произведут на попавших под отзыв транспортных средствах замену стекла люка крыши. Отметим, все ремонтные работы не повлекут за собой дополнительных затрат для владельцев кроссоверов.
В апреле текущего года Mitsubishi отзывала 86 620 экземпляров Outlander, которые были проданы в России в период с февраля 2007-го по июнь 2012 года. Причина – неисправности мотора и механизма стеклоочистителя лобового стекла.
В том же месяце стало известно о сервисной кампании, объявленной в адрес 4 780 Mitsubishi Lancer, реализованных в период с июля 2009-го по февраль 2010 года. Проблема заключалась в неисправных подушках безопасности водителя, тогда как в 2016 году машины отзывали из-за «эйрбегов» переднего пассажира.
Помимо этого ранее Kolesa.ru сообщал о проблемах с герметичностью лобового стекла в автомобилях ASX (Outlander Sport): сначала свыше 180 тысяч кроссоверов по этой причине отозвали в Китае, затем около 160 тысяч машин – в Соединенных Штатах Америки.
На прошлой неделе стало известно о том, что обновлённый Mitsubishi Outlander для российского рынка значительно подорожал и лишился нескольких версий. Модель можно купить за 1 639 000 – 2 400 000 рублей. Производство автомобиля стартовало в начале сентября 2018 года на мощностях калужского автозавода «ПСМА Рус».
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