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  • Mitsubishi Outlander нового поколения сверкнул оптикой на свежих фото и видео

Mitsubishi Outlander нового поколения сверкнул оптикой на свежих фото и видео

03.02.2021 388 0 0

Компания Mitsubishi продолжает обкатывать паркетник следующей генерации, хотя до премьеры осталось совсем немного – модель представят через пару недель. Новинка построена на той же платформе, что и последний Nissan X-Trail, моторная гамма тоже, скорее всего, едина для обоих.

 

Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения мы уже видели и на тизере, и на официальных и шпионских фото, причем ранее папарацци удалось застукать машину без камуфляжа. И вот свежая порция: эти снимки и короткий ролик сделаны в Японии, их опубликовал в своем Твиттере пользователь Nahan. Да, паркетник все еще обклеен маскировочной пленкой, но зато вся оптика не прикрыта, тогда как у машины в последнем «вбросе» от самой Mitsubishi были спрятаны часть ходовых огней и задние фонари.

Напомним, «вдохновением» для нового Outlander стал концепт Mitsubishi Engelberg Tourer, представленный в 2019-м. У серийного SUV чуть проще сделали бамперы, на радиаторной решетке появились горизонтальные блестящие полоски, вместо камер установили обычные зеркала. Ну а двухэтажная оптика уже давно имеется у многих моделей марки. Кстати, у Аутлендера расположенные над блоками основных фар «брови», судя по всему, выполняют еще и роль поворотников (не исключено, что они динамические).

Салон конвейерного кросса до сих пор не засвечен. Впрочем, внутри тоже, скорее всего, прослеживаются «мотивы» концепта, то есть ждем виртуальную «приборку», выполненные в виде единой линии дефлекторы обдува и «прилепленный» к передней панели крупный экран мультимедиа-системы.

«Четвертый» Outlander построен на той же платформе CMF-C/D, что и последний Nissan X-Trail (пока представлен только американский вариант, он зовется Rogue). К слову, на свежих снимках новый кроссовер Mitsubishi красуется рядом с прежним Ниссаном, и видно, что Аутлендер крупнее. Паркетники, вероятно, разделили и моторную гамму: в частности, в Штатах Outlander должен получить 184-сильный «атмосферник» 2.5 с непосредственным впрыском. Насчет гибридной установки в Mitsubishi пока молчат, но для некоторых рынков такую версию могли сохранить. Зато в компании похвастались тем, что Аутлендер обрел полный привод Super-All Wheel Control (S-AWC) нового поколения, правда, что изменилось – пока не рассказали.

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Мировая премьера намечена на 16 февраля текущего года. Первыми новый Mitsubishi Outlander получат жители США, Канады и Пуэрто-Рико, после чего кроссовер доберется и до остальных рынков.

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