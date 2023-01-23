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  • Mitsubishi с опозданием на два года представила в США юбилейный Outlander

Mitsubishi с опозданием на два года представила в США юбилейный Outlander

23.01.2023 293 0 0

Mitsubishi Outlander 40th Anniversary Special Edition посвящён сорокалетию официального присутствия Mitsubishi Motors в США, вот только под своей вывеской японская компания работает в этой стране с 1981 года, то есть юбилейный кроссовер, мягко говоря, запоздал.

До 1981 года автомобили Mitsubishi продавались в США под марками корпорации Chrysler, после чего набравшая силу японская компания основала дочернее предприятие Mitsubishi Motors North America (MMNA), фактические продажи машин под собственной маркой начались в 1982-м, то есть если бы Outlander 40th Anniversary выпустили в прошлом году, было бы ещё не поздно, но пресс-служба MMNA сама берёт за отправную точку именно 1981 год и никак не объясняет, почему Outlander 40th Anniversary представлен только в 2023-м.

Лучшие годы работы MMNA в США пришлись на первую половину 2000х, тогда компании удавалось сбывать в США более 300 тысяч машин в год, пик продаж случился в 2002-м — 345 915 шт. В середине прошлого десятилетия из-за череды бизнес-ошибок продажи Mitsubishi в США упали примерно в пять раз, встал вопрос о выживании, компания приняла болезненное решение расстаться со своим единственным американским заводом в Нормале (штат Иллинойс), теперь им владеет весьма успешный электромобильный стартап Rivian. Сейчас деятельность MMNA держится только на импорте. 2022 год компания окончила в США с результатом 85 810 проданных автомобилей, что на 15,9% меньше, чем было в 2021-м. Почти половина спроса пришлась на кроссовер Outlander — 42 903 шт.

Нынешний Mitsubishi Outlander четвёртого поколения дебютировал в 2021 году, в США он предлагается с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором (184 л.с., 245 Нм) и вариатором в сочетании с передним либо полным приводом. Особняком стоящая версия Outlander PHEV — это полноприводный plug-in гибрид с 2,4-литровым бензиновым «атмосферником» и двумя электромоторами, их максимальная совокупная отдача — 252 л.с. и 450 Нм, запас хода на электротяге — 61 км по циклу EPA.

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Юбилейное исполнение 40th Anniversary Special Edition доступно как для чисто бензинового, так и для гибридного кроссовера, но бензиновый будет только с полным приводом и в самой богатой комплектации SEL Premium с большим люком в крыше, аудиосистемой Bose Premium, 10,8-дюймовым проекционным экраном, трёхзонным климат-контролем и прочими удобствами. К особенностям юбилейного исполнения относятся двухцветная окраска (основной цвет — чёрный, дополнительный — бронзовый), надпись Outlander на капоте, радиаторная решётка с диодной подсветкой, накладки на пороги, защита заднего бампера, памятные таблички внутри с снаружи кузова, обивка салона двухцветной полуанилиновой кожей с контрастной прострочкой.

Юбилейный кроссовер с бензиновым мотором стоит 39 995 долларов, гибридный — 49 995 долларов.

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