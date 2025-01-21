Младший седан Avatr 06: показан интерьер

На домашний рынок «бюджетный» седан Avatr должен выйти во втором квартале текущего года. Как и остальные модели бренда, там новинка будет доступна в виде гибрида или электрокара.

Внешность седана Avatr 06 официально раскрыли в декабре прошлого года. Теперь же китайское издание Autohome выложило, как утверждается, фирменные изображения интерьера новинки (сам производитель полноценные фото салона на своих ресурсах пока не опубликовал – только эскизы). Напомним, марка Avatr – это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Ну а Avatr 06 станет четвертой массовой моделью в гамме, он присоединится к старшему седану Avatr 12, кроссоверам Avatr 07 и Avatr 11. Кроме того, «шестерка» будет еще и самым дешевым автомобилем бренда.

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Как и облик, интерьер Avatr 06 оформили в фирменном стиле. Седан имеет табло почти во всю ширину передней панели, крупный центральный тачскрин мультимедиа, «сплющенный» руль и двухэтажный тоннель. Для модели предусмотрены камеры вместо привычных наружных зеркал, так что внутри могут быть установлены дополнительные дисплеи, которые транслируют картинку с тех самых камер.

Несмотря на статус модели «начального уровня», Avatr 06 вовсе не маленький автомобиль. Длина седана равна 4855 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1450 мм. Колесная база – те же 2940 мм, что и у кроссовера Avatr 07. Для сравнения, габариты старшей модели Avatr 12: 5020/1999/1450 мм, расстояние между осями – 3020 мм.

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Сертификат на «шестерку» уже выдан, так что основная информация о технике имеется. Как и остальные модели марки, в Китае новинку предложат в виде последовательного гибрида (ДВС работает только в режиме генератора) или электрокара. В состав установки первой модификации входят бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и 314-сильный электродвигатель (расположен на задней оси). Для электрокара заявлены две версии: с задним (343 л.с.) или полным приводом (два мотора вместе выдают 598 л.с.). А вот официальных данных о батареях все еще нет.

В Китае старт продаж Avatr 06 намечен на второй квартал. Между тем марка Avatr вот-вот легально выйдет и на российский рынок. У нас первой моделью бренда станет электрический кроссовер Avatr 11.