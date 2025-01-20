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  • Кроссовер Avatr 11 для России: состав комплектаций и пожизненная гарантия

Кроссовер Avatr 11 для России: состав комплектаций и пожизненная гарантия

20.01.2025 330 0 0

На нашем рынке электрический паркетник Avatr 11 будет доступен в трех комплектациях. Базовый кроссовер имеет задний привод, остальные версии предложат с двухмоторным полным приводом. А первым покупателям модели обещана пожизненная гарантия.

О том, что премиум-бренд Avatr официально появится в России, было объявлено в ноябре. Напомним, это совместный проект Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. В РФ продажами займется местное подразделение Changan, при этом для марки Avatr заявлена собственная дилерская сеть. Первенцем на нашем рынке станет эффектный электрический кроссовер Avatr 11 c четырехдверным кузовом (крышка багажника поднимается без заднего стекла – как у седана). Про адаптацию модели для России рассказали в декабре, в том же месяце появились подробности о технике. Ну а теперь раскрыты комплектации паркетника, предназначенного для РФ. Впрочем, сначала снова пробежимся по основным характеристикам.

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Длина Avatr 11 равна 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1601 мм, колесная база – 2975 мм. В России базовый кроссовер будет доступен с одним 313-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 90 кВт*ч. Заявленный запас хода – 575 км. Более дорогие варианты – это двухмоторный полный привод, суммарная отдача составляет 578 л.с. Полноприводным кроссоверам положен аккумулятор емкостью 116,79 кВт*ч, их дальнобойность – 625 км.

Всего в РФ у Avatr 11 будет три комплектации. Начальную назвали 90 kWh RWD 5 seats, «средняя» — это 116 kWh AWD 5 seats, а топ-версия зовется 116 kWh AWD 4 seats. Как несложно догадаться, у самого дорогого исполнения четырехместный салон.

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В списке оборудования базового Avatr 11 значатся: 21-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, обогрев лобового стекла, подогрев, вентиляция и массажер сидений (кресла вдобавок имеют подставки для ног), подогрев руля, салонное зеркало с функцией трансляции потокового видео с камеры заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, виртуальная приборка (10,25 дюйма), центральный тачскрин мультимедиа (15,6 дюйма) и отдельный экран для переднего пассажира (10,25 дюйма). В «средней» версии появляются 22-дюймовые колеса и выдвижной спойлер на крышке багажника, плюс двери такого кроссовера имеют электропривод и автоматические доводчики. Ну а топовый Avatr 11 – это оригинальные колеса (тоже 22-дюймовые), дополнительная площадка для беспроводной зарядки и многоцветная атмосферная подсветка.

В российском офисе Changan также заявили о том, что первые владельцы получат пожизненную гарантию на модель. Но подробные условия раскроют в следующем пресс-релизе. Официальные цены Avatr 11 тоже еще не объявлены.

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