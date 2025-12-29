Modellista подготовила особенные версии на базе Toyota Alphard и Lexus RX

Тюнинг-ателье, входящее в состав японской корпорации, подготовило свои новинки для автосалона в Токио, который откроет свои двери в следующем месяце.

Японские компании продолжают готовиться к автомобильной выставке, которая стартует в Токио 9 января 2026 года. Пару своих новинок подготовило и тюнинг-ателье Modellista, которое было основано ещё в 1997 году в качестве дочерней компании Toyota Motor Corporation. Новые стайлинг-пакеты получат концепты на базе минивэна Toyota Alphard и кроссовера Lexus RX.

Как отметили в компании, оба шоу-кара призваны продемонстрировать будущее направление дизайна, которого планирует придерживаться придворное ателье. Неудивительно, что компания пока что держит внешность модернизированных моделей Toyota и Lexus в тайне. В рамках анонса новинки появились лишь на очень затемнённых тизерах, которые не позволяют разглядеть детали.

Пока что в компании рассказали лишь о том, что минивэн вдохновлен весьма своеобразным концептом Embryo, который был представлен на автосалоне в Токио в январе 2025 года. Ещё отмечается, что в модернизированном Toyota Alphard будут создатели реализуют «функции, которые воздействуют на пять органов чувств».

Тизер концептов Modellista на базе Toyota Alphard и Lexus RX

Судя по изображению, концепт на базе Toyota Alphard получит иную головную светотехнику – со светодиодными штрихами, проходящими от фар через всю ширину передней части. В области крупного элемента, который у стандартного минивэна объединяет в себе решётку радиатора и воздухозаборник в нижней части переднего бампера, тоже, очевидно, будут какие-то дополнительные элементы с необычным рисунком. Ниже можно увидеть довольно большой сплиттер и боковые юбки.

Тизер концепта Modellista на базе Toyota Alphard

Отметим, актуальный Toyota Alphard оснащается бензиновым четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,5 литра мощностью 182 л.с., который работает в паре с вариатором. Ещё модели доступна гибридная система, суммарная отдача которой равна 250 л.с., а также PHEV-установка (суммарная отдача – 306 л.с.). У такого варианта дальнобойность при движении чисто на электротяге составляет 73 км (при расчёте по циклу WLTC).

Второй тизер, вероятно, прячет «в темноте» модернизированный силами ателье Modellista кроссовер Lexus RX. На тизере можно разглядеть разве что узнаваемый световой рисунок головной оптики SUV. Ожидается, что тюнинг-ателье Modellista добавит RX обвес, который будет создан в соответствии с новым языком дизайна – Geometrical Organic.

Тизер концепта Modellista на базе Lexus RX

Напомним, Lexus RX 350 оснащается бензиновой турбочетвёркой объёмом 2,4 литра (279 л.с.), работающей в паре с восьмиступенчатым автоматом, привод – передний или полный. Гибрид RX 350h имеет атмосферник объёмом 2,5 литра, электродвигатель и электромеханический вариатор (245 л.с.). У Lexus RX 450h+ подзаряжаемая гибридная система мощностью 306 л.с. Топ-версии RX 500h F Sport Performance положена гибридная установка, в основе которой лежит турбомотор объёмом 2,4 литра (совокупная отдача – 371 л.с.).

Скорее всего, Toyota Alphard и Lexus RX с новыми стайлинг-пакетами от Modellista не долго пробудут в статусе концептов: ожидается, что в дальнейшем такие версии появятся в продаже на японском рынке.