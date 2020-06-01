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  • Модельный ряд станет шире: Alfa Romeo выпустит новый небольшой кроссовер размером с Audi Q2

Модельный ряд станет шире: Alfa Romeo выпустит новый небольшой кроссовер размером с Audi Q2

01.06.2020 216 0 0

Ожидается, что новинка выйдет на рынок в 2022 году. Она обещает стать первым электромобилем итальянского бренда.

 

Марка Alfa Romeo принадлежит итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Сейчас производитель объединяется с другим крупным игроком рынка: речь идёт о PSA Group. О планах по слиянию стало известно в конце октября 2019 года, а в декабре стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В марте 2020-го они подтвердили свои намерения, пояснив, что на планы не повлияет экономическая неопределённость, вызванная пандемией коронавируса. Ожидается, что в результате объединения FCA и PSA появится автогигант, который займёт четвёртое место в мире по объёму продаж новых автомобилей и третье место – по размеру выручки.

На фото: Alfa Romeo Giulia

Слияние позволит компаниям сократить расходы, в том числе за счёт использования одних платформ, семейств двигателей, совместной разработки новых технологий, оптимизации закупок и т.д. По данным британского Autocar, первой маркой FCA, у которой выйдет новинка на платформе PSA, станет Alfa Romeo. Ей окажется новый компактный кроссовер, который, предположительно, выйдет на рынок в 2022 году.

Новинка будет полностью электрической: в её основу ляжет версия платформы eCMP PSA. В следующему году появится несколько моделей, которые базируются на ней, в их числе «зелёные» версии Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel/Vauxhall Corsa и DS 3 Crossback.

На фото: Alfa Romeo Stelvio

По размеру электрокросс Alfa Romeo будет примерно с Peugeot e-2008 или Audi Q2. Отметим, «француз» оснащается единственным 136-сильным электромотором и расположенной под полом салона батареей ёмкостью 50 кВт*ч (гарантия на аккумулятор составляет 8 лет или 160 тыс. км пробега). Запас хода – 310 км (расчёт вели по циклу WLTP). Привод – только передний. Ожидается, что у паркетника итальянской марки будет другая, более мощная «начинка», но её характеристики пока не сообщаются.

Alfa Romeo планирует использовать в своём электрокаре звук, имитирующий работу традиционного двигателя внутреннего сгорания (так поступили, к примеру, в Porsche). При желании водитель сможет ехать в тишине, но у него будет возможность и использовать оригинальное «звуковое сопровождение», как пояснили в компании, водителям это нужно для эмоционального отклика от автомобиля.

На фото: концепт Alfa Romeo Tonale

Дела у Alfa Romeo идут не очень хорошо. За прошлый год продажи бренда в Европе сократились на 53,5% до 54 365 экземпляров (это самый низкий показатель за последние 20 лет). В конце этого года в отставку отправится хэтчбек Giulietta (в 2019-ом было реализовано 15 690 машин, что на 41% меньше, чем годом ранее). На какое-то время в линейке останутся только седан Giulia и паркетник Stelvio. Однако в 2021 году на конвейер обещает встать перспективная модель – кроссовер Tonale с plug-in гибридной силовой установкой, как у Jeep Renegade. В её основе – бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра и электромотор на задней оси.

Четвёртым членом семейства Alfa Romeo станет компактный электрокросс, название которого пока не раскрывается. В таком составе бренд намерен выйти на уровень глобальных ежегодных продаж в 400 тыс. экземпляров. После этого марка, возможно, вернётся к планам по выпуску спортивных автомобилей – они озвучивались в 2018 году и предполагали, что Альфа выпустит среднемоторный гибридный суперкар 8С, а также купе GTV нового поколения.

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