Mole Urbana Malya: ещё один проект нового народного автомобиля для Европы

Итальянская компания Mole Urbana, основанная промышленным дизайнером Умберто Палермо, представила проект недорогого электромобиля для городов и сельской местности, который предвосхищает появление категории E-car в европейском законодательстве и может стать серийным после того, как эта категория будет утверждена.

О категории E-car мы рассказывали вчера в привязке к премьере концепта Dacia Hipster. Напомним, что эта категория является ответом Еврокомиссии на очевидный кризис европейского автопрома: он стал слишком зарегулированным, из-за чего растут цены, доступных новых автомобилей собственного производства на рынке становится всё меньше, дефицит спешат закрыть китайские автопроизводители, стремительно наводняющие европейский рынок.

Категория E-car будет представлять собой нечто среднее между тихоходными и маломощными электрическими квадрициклами класса L6e/L7e и полноценными легковыми электромобилями, то есть на технические характеристики будут наложены некоторые ограничения, но не такие жёсткие, как в классе L6e/L7e, а требования к оснащению системами безопасности будут существенно снижены по сравнению с полноценными электромобилям. Таким образом предполагается сделать электромобили категории E-car относительно дешёвыми и доступными широким слоям населения. Серийный Dacia Hipster, например, может стоить менее 15 000 евро.

Сколько будет стоить Mole Urbana Malya, пока неизвестно, но вероятно дороже, чем Dacia Hipster, потому что машинкам Mole Urbana положена наценка за авторский эксцентричных дизайн от Умберто Палермо. Сейчас Mole Urbana производит в небольших объёмах на своей фабрике в Орбассано (пригород Турина) представленное в 2023 году семейство электрических квадрициклов класса L6e/L7e — кабина этих малюток напоминает винтажную телефонную будку. Базовая двухместная модель Mole Urbana Running, показанная на рендерах вместе с концептом Malya, стоит от 11 200 евро.

Mole Urbana Malya внешне напоминает классический рамный внедорожник, только с весьма специфическим декором от Умберто Палермо — особенно умиляют три круглых окошка в передних стойках кузова. Плоские стёкла и плоские поверхности кузова должны удешевить производство, как и в случае с Dacia Hipster. Габаритная длина Mole Urbana Malya — 3,75 м, ширина — 1,6 м, высота — 1,45 м. Салон пока не раскрыт, известно только, что он рассчитан на пятерых, тогда как Dacia Hipster — строго четырёхместный.

Подробностей о платформе Mole Urbana Malya пока нет, известно только, что она рассчитана не только на электромоторы, но и на «другие экологичные решения», то есть можно ожидать гибридные версии — правда, вряд ли он войдут в категорию E-car, но могут и войти, а если не войдут, то такие версии можно будет продавать за пределами ЕС. Точные параметры категории E-car пока не определены, равно как и сроки её внедрения, но европейские власти обещают не тянуть с этим вопросом.

