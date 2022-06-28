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  • Молодо-зелено: бюджетный и стильный кроссовер Geometry E выходит на рынок

Молодо-зелено: бюджетный и стильный кроссовер Geometry E выходит на рынок

28.06.2022 159 0 0

Электромобильный бренд Geometry, входящий в состав китайского холдинга Geely, запускает в продажу свою самую свежую новинку — недорогой субкомпактный паркетник Geometry E с запасом хода на одной зарядке до 401 км.

 

Холдинг Geely собрал внушительную коллекцию брендов, в неё уже входят британские LEVC и Lotus, шведские Polestar и Volvo, немецкий smart, малайзийский Proton, китайские Farizon, Jidu, Livan (бывший Lifan), Lynk & Co, Maple, Zeekr, Zhidou плюс пачка мотоциклетных марок, включая итальянскую Benelli, ну и, собственно, Geely. Марку Geometry, о которой здесь пойдёт речь, китайский холдинг запустил весной 2019 года — тогда предполагалось, что это будет китайский аналог Tesla с акцентом на богатое оснащение и новейшие технологии, но уже через два года концепция изменилась и теперь Geometry — это доступные «электрички» для продвинутой молодёжи, ценящей классный дизайн в стиле урбан.

Первые две модели бренда — седан Geometry A и кроссовер Geometry C (оба находятся на стыке классов С и D) — это относительно дорогие перелицованные версии аналогичных моделей Geely. В 2021 году гамму Geometry пополнил бюджетный субкомпактный кроссовер EX3 — клон Geely Vision X3 Pro и Maple 30X. Анонсированный минувшей весной Geometry E — это, по сути, первая попытка сделать для Geometry оригинальную модель, хотя в её основе лежит платформа всё того же Geely Vision X3 Pro, уходящая корнями в начало прошлого десятилетия, что объясняет низкую цену новинки. В Китае Geometry A будет стоить в диапазоне от 87 800 до 104 800 юаней или от 13 250 до 15 800 долларов США в переводе по текущему курсу, продажи начнутся 30 июня.

Габаритная длина Geometry A — 4006 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1550 мм, колесная база – 2485 мм. Передняя подвеска — типа МакФерсон, задняя — полузависимая, с торсионной поперечной балкой. Единственный электромотор вращает передние колёса, его максимальная отдача — 60 кВт (82) и 130 Нм. Ёмкость вмонтированной в пол плоской батареи не названа, но известно, что базовая версия Geometry A может проехать на одной зарядке 320 км, а те, что подороже, — 401 км (по какому циклу, не указано).

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В оснащении заявлены адаптивный круиз-контоль, система контроля полосы движения и система автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов. Салон оформлен яркими контрастным материалами и снабжён множеством ниш, полочек, кармашков и крючков для хранения мелочей. Объём багажника — 295 л, при этом спинка заднего дивана цельная — признак бюджетного автомобиля.

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Двухэранное «табло» перед водителем состоит из двух секций по 10,25 дюйма, управление аудиосистемой и микроклиматом зашито в меню мультимедийной системы, отдельных физически клавиш для этого нет. Передняя панель имеет изящно оформленные возуховоды и подсвеченные диодами «грибки» аудиосистемы. В верхней части передней панели по центру находится многофункциональный светодиодный индикатор — он мигает при зарядке электромобиля, срабатывании замков и общении с голосовым помощником. Управление режимами силовой установки возложено на шайбу, расположенную на парящей консоли между передними креслами.

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Выход на рынок Geometry E должен ускорить рост молодой китайской марки. С января по май этого года Geometry, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала у себя на родине 30 193 электромобиля, что на 492,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го. К 2025 году продуктовая линейка Geometry будет насчитывать десять моделей, об экспортных планах бренда пока ничего не сообщалось.

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