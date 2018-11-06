«Моральные соображения» приведут к безнаказанности пеших виновников ДТП

«Моральные соображения» приведут к безнаказанности пеших виновников ДТП

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Нынешние законы позволяют предъявлять иски пешеходам, виновным в дорожно-транспортных происшествиях. Однако эти нормы хотят упразднить: это приведёт к отсутствию какой бы то ни было ответственности для них, что вряд ли положительно скажется на статистике аварийности в России.

Законодатели снова начали обсуждать возможность освобождения тех пешеходов, которые стали виновниками ДТП, от ответственности. Этому в том числе способствовал случай, который произошёл в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге: инкассаторская машина одного из крупных банков сбила восьмилетнего мальчика, который на самокате внезапно выехал на проезжую часть.

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Водитель бронированной машины вызвал скорую, которая выявила у ребёнка синяки, ссадины и сотрясение мозга. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы признали виновным в ДТП мальчика, выскочившего на дорогу. Дело заводить не стали, так как виновник несовершеннолетний. По мнению правоохранителей, в действиях водителя нарушений не было.

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В России увеличилась доля ДТП с участием пешеходов по итогам 2017 года

В России в течение 2017 года было зафиксировано в общей сложности 169 432 аварии, что на 2,45% меньше по сравнению с показателем предыдущего года. Согласно актуальной информации Госавтоинспекции РФ, сократилось также...

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На этом история могла бы закончиться, но родители мальчика, которые не смогли научить своего ребёнка правильно переходить дорогу, решили, что богатые компании – банк и охранная организация – смогут расщедриться деньгами, чтобы избежать конфликта. За причинение морального вреда с каждого из ответчиков они потребовали 500 000 рублей.

Согласно нынешним нормам, пострадавший в ДТП имеет право обратиться к виновнику (или его представителям / родственникам) с требованием по возмещению ущерба в ДТП. Так что банк обратился к независимому оценщику и подал встречный иск отцу ребёнка на 70 000 рублей (для восстановительного ремонта инкассаторской машины). Для крупного банка это, можно сказать, смешные деньги, однако, для отдельно взятой семьи сумма довольно ощутимая для бюджета.

В итоге суд при рассмотрении дела сократил сумму, предназначенную для компенсации морального вреда – с предполагаемого миллиона до 10 000 рублей. А банк действительно решил избежать конфликта и отозвал свой встречный иск.

Этот случай и ему подобные дали повод законодателям снова начать говорить о том, что пеших виновников ДТП нужно освободить от ответственности и уплаты компенсаций. Объясняется эта необходимость «моральными соображениями»: общество недовольно тем, что пешеход должен платить, несмотря на то, что он пострадал в аварии. Однако при этом почему-то не упоминается, что пострадал он, по сути, по своей вине и из-за него также пострадали другие люди.

Отметим важный момент: с водителей никто ответственность за происшествие не снимает. Согласно ныне действующей статье 1 079 Гражданского кодекса, владелец автомобиля компенсирует вред жизни и здоровью пешехода, независимо от того, виновен он в случившемся или нет (из-за того, что «транспортное средство – это источник повышенной опасности»).

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Теперь же законодатели хотят избавить виновных в ДТП пешеходов от необходимости выплачивать компенсации водителям. В итоге, единственным, что будет заставлять их соблюдать ПДД, станет страх получить травму. А это и сейчас редко удерживает от необдуманных поступков, например, пьяных пешеходов. Логично предположить, что это не будет способствовать сокращению аварийности на дорогах страны.

За январь-сентябрь 2018 года в РФ произошло 12 940 ДТП, где виновниками были пешеходы, на их долю от общего числа аварий с пешеходами прошлось 38,7% (более трети). В них погиб 2 281 человек, травмы получили 11 216 участников.

Норму, которая лишит пострадавшего водителя возможности взыскать ущерб с пешего виновника ДТП, разрабатывает Минфин. Предположительно её внесут в закон об организации страхового дела, тогда она будет распространяться и на ОСАГО и на каско.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , возмещение ущерба , компенсации , пешеходы
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