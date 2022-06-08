Мощный седан Chery Arrizo 5 GT с обликом в стиле Lexus показался на новых фото

Спортивной «четырехдверке» достались 197-сильный турбомотор 1.6 и 7DCT. Что же касается дизайна, то от исходной модели новая версия также отличилась оформлением интерьера.

На прошлой неделе Kolesa.ru опубликовал тизеры «заряженного» седана Chery Arrizo 5 GT, а теперь китайское издание Autohome раздобыло полноценные фотографии «живой» машины. Напомним, это не оригинальная модель, а спортивная версия «четырехдверки» Arrizo 5 Plus, которую выпускают с 2020 года (старая «пятерка» без приставки в Поднебесной тоже до сих пор в строю). Но доработок оказалось много.

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У Arrizo 5 GT новое «лицо», причем его сделали в стиле моделей Lexus, и речь не только о радиаторной решетке в виде веретена: «поднебесный» седан также обрел иные фары с характерными для японского «премиума» светодиодными росчерками ходовых огней. Еще «четырехдверке» достались агрессивные бамперы, сдвоенные круглые патрубки выпускной системы (у Плюса они трапециевидные) и черные 17-дюймовые колеса с оранжевыми тормозными суппортами. До сих пор неизвестно, сказался ли новый обвес на длине машины. Показатель Arrizo 5 Plus – 4680 мм (колесная база – 2670 мм).



Салон мы видели на шпионских снимках, и он не такой, как у исходного Плюса: внутри новые передняя панель, рулевое колесо и тоннель. Кроме того, Arrizo 5 GT получил крупное табло, то есть у него объединенные виртуальная «приборка» и дисплей мультимедийной системы. Под центральными дефлекторами расположена узкая полоска с сенсорными кнопками, на которую, видимо, возложено управление «климатом».



Седан Chery Arrizo 5 GT оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.6 новой серии Kunpeng, знакомой по другим свежим моделям марки. Двигатель выдает 197 л.с. и 290 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Заявлено, что первую «сотню» такой седан наберет за 6 секунд. Chery Arrizo 5 Plus в Китае представлен с «атмосферником» 1.5 (115 л.с., 143 Нм) и турбомотором аналогичного объема (156 л.с., 230 Нм), оба работают в паре с «механикой» или вариатором.



Исходный Chery Arrizo 5 Plus (у седана два варианта оформления передка) 1 / 5 Исходный Chery Arrizo 5 Plus (у седана два варианта оформления передка) 2 / 5 Исходный Chery Arrizo 5 Plus (у седана два варианта оформления передка) 3 / 5 Исходный Chery Arrizo 5 Plus (у седана два варианта оформления передка) 4 / 5 Исходный Chery Arrizo 5 Plus (у седана два варианта оформления передка) 5 / 5

На домашний рынок «заряженный» седан выйдет в ближайшее время, цена еще не объявлена. За Arrizo 5 Plus на родине сегодня просят примерно 10 500 – 15 000 долларов. Пока нет информации о планах Chery продавать Arrizo 5 GT в других странах.



Между тем в России вот-вот появится другая новинка марки – кроссовер Omoda 5.