Chery анонсировала мощный седан с дизайном «под Lexus»

По предварительным данным, под капотом «заряженной» модели установлен 197-сильный турбомотор 1.6. Официальную премьеру такая «четырехдверка» должна справить грядущим летом.

Компания Chery распространила тизеры седана Arrizo 5 GT. Перед нами не оригинальная модель, а «горячая» версия «четырехдверки» Arrizo 5 Plus, которую выпускают с 2020 года (старая «пятерка» без приставки тоже до сих пор в строю). Впрочем, доработок много. Ну и добавим, что марка зря интригует, ведь «спортивный» седан без камуфляжа уже попадался шпионам (в частности, его фото опубликовало издание Cheshi). Но обо всем по порядку.

Итак, Chery Arrizo 5 GT обрел новое «лицо», причем его сделали в стиле моделей Lexus: китайскому седану достались радиаторная решетка в виде веретена и характерные для японского «премиума» диодные росчерки ходовых огней (сами фары тоже заменили). «Китаец» также получил более агрессивные бамперы, сдвоенные круглые патрубки выпускной системы и новые 17-дюймовые колеса с оранжевыми тормозными суппортами. Габариты Arrizo 5 GT пока неизвестны. Длина исходного Плюса равна 4680 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2670 мм.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Салон тоже перекроили, тут новые передняя панель, рулевое колесо и центральный тоннель. Вдобавок внутри появилось табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.



Китайцы пишут, что Chery Arrizo 5 GT оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.6 серии Kunpeng, знакомой по другим свежим моделям марки. Мотор выдает 197 л.с. и 290 Нм, он сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Заявлено, что первую «сотню» такой седан наберет за 6 секунд. Chery Arrizo 5 Plus в Поднебесной доступен с «атмосферником» 1.5 (115 л.с., 143 Нм) или турбомотором аналогичного объема (156 л.с., 230 Нм), оба работают в паре с «механикой» или вариатором.

Chery Arrizo 5 GT и исходный Arrizo 5 Plus (у Плюса два варианта оформления передка) 1 / 7 Chery Arrizo 5 GT и исходный Arrizo 5 Plus (у Плюса два варианта оформления передка) 2 / 7 Chery Arrizo 5 GT и исходный Arrizo 5 Plus (у Плюса два варианта оформления передка) 3 / 7 Chery Arrizo 5 GT и исходный Arrizo 5 Plus (у Плюса два варианта оформления передка) 4 / 7 Chery Arrizo 5 GT и исходный Arrizo 5 Plus (у Плюса два варианта оформления передка) 5 / 7 Chery Arrizo 5 GT и исходный Arrizo 5 Plus (у Плюса два варианта оформления передка) 6 / 7 Chery Arrizo 5 GT и исходный Arrizo 5 Plus (у Плюса два варианта оформления передка) 7 / 7

Полноценную презентацию Chery Arrizo 5 GT проведут летом. В Китае седан составит конкуренцию GAC Trumpchi Empow и Geely Binrui Cool.



Между тем Chery скоро представит еще одну новую «четырехдверку» — Arrizo 8, эта модель будет флагманом среди легковушек марки, ее главными соперниками станут Toyota Camry и Nissan Altima.