3 июля в России отмечается день Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Специально к этому празднику «Avito Авто» провел опрос, чтобы выяснить, как ведут себя россияне на дорогах. Оказалось, что чаще всего наши сограждане вынуждены платить за превышение скорости, непристегнутый ремень и разговоры по мобильному телефону. А четверти россиян приходилось вступать в конфликты с сотрудниками ГИБДД.

Как показал опрос Avito, почти треть россиян считает себя идеальными водителями и утверждает, что за последние полгода ни разу не отступила от буквы закона. Чуть больше трети (34%) совершили 1-2 нарушения за последние полгода. А 14% водителей признались в том, что нарушили правила более 10 раз.

Интересно отметить, что женщины водят заметно аккуратнее мужчин (43% без нарушений против 29%), а те в два раза чаще совершают более 10 нарушений. Также наблюдается возрастной тренд: чем старше (и, очевидно, опытнее) водитель, тем меньше у него нарушений.

Наиболее аккуратные водители проживают в Калининградской области: вариант «ни разу» отметили 38% респондентов. А вот в Вологодской области, вероятно, самое большое число лихачей на дорогах – за последние полгода нарушений не совершили только 19% водителей.

Самым массовым видом нарушения стало превышение скорости. Этот пункт отметили более 80% респондентов. На втором и третьем местах оказались непристегнутый ремень безопасности и разговоры по мобильному телефону: они набрали почти по 40%.

Виды нарушений (можно выбрать несколько ответов)

Мужчины (84%) превышают скорость чаще женщин (78%). Также мужчины получают больше штрафов за неправильную парковку и ремень. У женщин на втором месте среди причин штрафов — разговоры по мобильному телефону без гарнитуры (38%). Чаще всего на этом попадаются девушки возрасте 18-25 лет (49%).

Штрафы и встречи с сотрудниками ГИБДД

Почти половина российских водителей считает, что штрафы за нарушения ПДД либо необоснованно высокие, либо слишком низкие. Более четверти респондентов придерживается мнения, что размеры штрафов завышены, а еще столько же полагает, что они соответствуют здравому смыслу. В абсолютном меньшинстве те, кто полагает, что штрафы слишком мягкие.

Подавляющее большинство опрошенных (72%) утверждает, что в качестве штрафа за полгода они выплатили не более 1 000 рублей. Примерно пятая часть уложилась в сумму до 5 000 рублей. Еще 4% пришлось отдать до 10 000 рублей, а 2% – раскошелиться свыше этой суммы.

Среди российских регионов первое место по «дешевизне» штрафов делят Саратовская область и Ставропольский край, где 82% водителей заплатили не более 1 000 рублей за полгода. Москвичам нарушения обошлись дороже всего: в 1 000 рублей за тот же период уложились только 51% столичных водителей.

17% российских водителей приходилось забирать автомобиль со штрафстоянки. Интересно отметить, что если мужчины с возрастом попадают в такую ситуацию реже, и среди лиц от 56 и старше с ней сталкивались 13%, то у женщин, наоборот наблюдается обратная тенденция: 15% в возрасте 18-25 лет и 28% в возрасте от 56 и старше.