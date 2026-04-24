На автосалоне в Пекине дебютировал предвестник спорткара Lynk & Co

24.04.2026 34 0 0
В компании пока что не подтвердили, что планируют выпускать серийную модель, в основу которой ляжет концепт GT.

Марка Lynk & Co была основана в 2016 году, на тот момент она представляла собой совместное детище Geely и Volvo. Изначально предполагалось, что бренд будет ориентирован на Европу, однако со Старым Светом у него особо не сложилось, так что позицию основного рынка для Lynk & Co, ныне ставшего просто суббрендом Джили, в итоге занял Китай.

На фото: концепт Lynk & Co GT
Lynk & Co на сегодняшний день показывает не лучшие результаты на домашнем рынке. Так, за первые три месяца 2026 года в Поднебесной был реализован 59 801 экземпляр, что на 11,7% меньше по сравнению с показателем первого квартала 2025 года. Бренд сейчас занимает 29 место в рейтинге востребованных марок в Китае, тогда как годом ранее он находился на 23 строке.

Как Kolesa.ru напомнил ранее, одной из важных составляющих имиджа Lynk & Co является участие в автоспорте, а точнее в кузовных гонках – через команду Cyan Racing. Судя по всему, теперь Geely намерена сделать упор именно на эту составляющую, представив в рамках открывшего сегодня свои двери Пекинского автосалона новый шоу-кар – Lynk & Co GT.

Первый тизер концептуального купе марка показала в начале текущей недели, а теперь внешность и салон шоу-кара поднебесной марки рассекречены полностью. Ему достался слоган «time to shine», что в переводе с английского означает «время блистать». Двухдверка получила резные выштамповки на капоте, расширенные крылья и прозрачную крышу, которая визуально сливается с задним стеклом.

Lynk & Co GT получил головную оптику в виде «улыбки» на всю ширину передней части с необычным световым рисунком, ниже располагается пара больших воздухозаборников. Корму же украсили лаконичным «монофонарём» и массивным диффузором. В профиль можно увидеть небольшие традиционные наружные зеркала, оригинальные колёсные диски, а также яркие жёлто-зелёные тормозные суппорты за ними.

На фото: салон концепта Lynk & Co GT
Концепт снабдили пневмоподвеской и активными аэродинамическими элементами, которые расположены как в передней части, так и на корме. В первом случае модель «отращивает» сплиттер и пару вертикальных рёбер (а ещё меняет цвет светового рисунка фар), во втором – активизирует антикрыло на крышке багажника и меняет положение диффузора.

Никакой информации о «начинке» концептуального купе Lynk & Co GT пока нет. Также в компании не подтвердили, что этот шоу-кар ляжет в основу серийной версии спортивного автомобиля марки, однако соответствующие шансы всё же есть. Очевидно, что массовой моделью такая потенциальная серийная двухдверка не станет, однако на имидж бренда поработать может.

