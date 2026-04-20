Lynk & Co покажет спорткупе в Китае на фоне перезагрузки в Европе

Бренд Lynk & Co, принадлежащий холдингу Geely, представит в конце этой недели в рамках Пекинского автосалона концептуальный спорткар, который вполне может превратиться в серийную модель. Вместе с тем Lynk & Co разворачивает новое наступление на Европу, тогда как в Китае его продажи сейчас падают.

Бренд Lynk & Co был запущен в 2016 году как совместное детище Geely и Volvo. Изначально Lynk & Co был нацелен на Европу и новые формы дистрибуции, а именно подписки вместо розничных продаж, но потенциал подписок оказался сильно переоценён, развитие бренда в Европе забуксовало, в итоге главным рынком для Lynk & Co стал Китай.

Благодаря достаточно широкой линейке топливных моделей на платформах Volvo продажи бренда Lynk & Co в Китае резко пошли вверх после 2023 года на фоне замедления спроса на электромобили и обострения ценовой войны между производителями электромобилей. Первый электромобиль в линейке Lynk & Co появился только в 2024 году — это крупный фастбек Z10.

В конце 2024 года руководство Geely решило открепить бренд Lynk & Co от Volvo Cars и передать его под управление Zeekr, чтобы разработка новых моделей Lynk & Co и Zeekr шла централизовано, это позволило с одной стороны сократить расходы, а с другой — ускорить выход новых моделей Lynk & Co на рынок. Однако такое сращивание обострило проблему позиционирования двух брендов, их модели конкурируют друг с другом, а это плохо для развития бизнеса.

Сегодня Lynk & Co — это по сути Zeekr с немного другим дизайном и чуть более доступным ценам, но в Китае Zeekr считается гораздо более престижным брендом, и это сказывается на продажах. По данным CAAM, продажи Lynk & Co в Китае в первом квартале этого года составили 59 801 автомобиль, что на 11,7% меньше, чем в январе-марте 2025 года, а продажи Zeekr за тот же период выросли сразу на 48,3% до 59 466 автомобилей. В глобальном масштабе продажи Lynk & Co в первом квартале, по данным холдинга Geely, выросли на 12% до 81 662 шт., продажи Zeekr выросли на 86% до 77 037 шт.

В общем, ясно, что Zeekr сейчас выглядит более перспективным брендом, чем Lynk & Co, а Lynk & Co переживает кризис идентичности. Изначально одной и ярких черт Lynk & Co было участие в автоспорте, а именно в кузовных гонках через команду Cyan Racing, и теперь Geely хочет усилить эту составляющую имиджа — отсюда и концептуальное купе GT, которое покажут на Пекинском автосалоне. Пока что об этом купе ничего неизвестно, но единственный тизер (заглавная картинка) даёт понять, что выглядеть оно будет не слишком футуристично, а, значит, имеет хорошие шансы превратиться в серийную модель.

На фоне ослабления продаж Lynk & Co в Китае руководство Geely затеяло перезагрузку этого бренда в Европе. В конце марта было объявлено, что вся коммерческая деятельность Lynk & Co в Европе перейдёт под контроль Volvo Cars, при этом юридически Lynk & Co останется под контролем Zeekr. Стратегия подписок наконец-то призвана ошибочной, сейчас этот инструмент дистрибуции Lynk & Co сворачивается, теперь всё будет по классике — шоу-румы и розничные продажи, причём по всей Европе, а не в отдельных странах, как было до этого.

Реализацией «линков» займутся европейские дилеры Volvo, под китайские машины выделят отдельные помещения или, как минимум, отдельные зоны для контакта с клиентами, а вот обслуживание будет общим, что вполне логично, так как многие комплектующие у моделей Volvo и Lynk & Co идентичные.

Geely не раскрывает объёмы продаж Lynk & Co в Европе, но ясно, что они скромные: согласно неофициальным источникам, в прошлом году было реализовано порядка 11 000 машин. В плане дизайна модели Lynk & Co и Volvo отличаются сильнее, чем Lynk & Co и Zeekr, но это не отменяет риска внутренней конкуренции, так как при прочих равных «линки» наверняка будут дешевле, чем истинные «шведы».

В России бренд Lynk & Co официально не представлен, но его моделями вовсю торгуют серые дилеры. В прошлом году поставками моделей Lynk & Co в нашу страну официально занялась компания ООО «Слава Моторс Рус», но она использует не оригинальный, а зонтичный бренд Nordcross.

