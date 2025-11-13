На российский рынок выходит уже знакомый кроссовер под новым названием – Nordcross 001

Компания «Слава Моторс Рус», являющаяся дистрибьютором автомобилей брендов Belgee и Knewstar в РФ, весной 2025 года зарегистрировала логотип новой марки – Nordcross. Согласно официальному сайту, это «локальный бренд для продвижения премиальных автомобилей из Китая, сертифицированных и специально подготовленных для экспортных рынков». Также в компании пояснили, что Nordcross можно расшифровать как «Crossovers for the Northern Сountry» (переводится с английского как «кроссоверы для северной страны»).

На фото: Nordcross 001

Первенцем новой марки стал кроссовер Nordcross 001, который россиянам уже знаком: под этим названием компания решила продавать Lynk & Co 09, который на данный момент можно найти на авторынке РФ. Напомним, «донор» появился в гамме совместного бренда Geely и Volvo в 2021 году, а в конце 2023-го этот трёхрядный кроссовер получил ряд обновок.

Nordcross 001 отличается от «донора» лишь логотипами и шильдиками. В основе автомобилей лежит платформа SPA (Scalable Product Architecture), на ней же базируется большой кроссовер Volvo XC90, который по-прежнему находится в строю и в дальнейшем планирует сменить поколение (правда, сроков появления такой новинки пока нет).

Габаритная длина Nordcross 001 составляет 5042 мм, ширина – 1977 мм, высота – 1780 мм, а расстояние между осями – 2984 мм. Дорожный просвет равен 221 мм, снаряженная масса семиместного кроссовера – 2195 кг. Модели положен комплект оригинальных колёсных дисков, обутых в шины 275/45 R20.

В списке оснащения SUV, представленного в РФ в единственной комплектации, числятся: шесть подушек безопасности, панорамная крыша со сдвижным люком, электропривод багажной двери, адаптивный круиз-контроль с 23 датчиками, различные водительские помощники, четырёхзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, акустика Bose c 14 динамиками. Помимо этого, всем сиденьям положены обогрев и вентиляция, а передним ещё и функция массажа.

На фото: салон Nordcross 001

Перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо с усечённым снизу ободом, а за ним – виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма; кроме того, предусмотрен проекционный дисплей (12,8 дюйма). Информационно-развлекательная система имеет поддержку Android Auto и Apple CarPlay и 12-дюймовый центральный тачскрин, а к нему «пристыкована» сенсорная панель на 6 дюймов, предназначенная для управления рядом функций автомобиля.

Полноприводный кроссовер Nordcross 001 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором Drive-E, максимальная мощность которого составляет 254 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. Двигатель работает в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон с места до «сотни» этому SUV требуется 8,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 215 км/ч. Стоимость Nordcross 001 на российском рынке на данный момент составляет 6 290 000 рублей.