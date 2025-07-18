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Шведы не готовы отказаться от ДВС: у флагманского кроссовера Volvo XC90 будет новое поколение

18.07.2025 52 0 0

Не исключено, что следующий SUV получит такую же PHEV-установку, которой планируется оснащать анонсированный паркетник XC70.

Шведская марка Volvo, принадлежащая китайскому холдингу Geely, начала выпускать флагманский кроссовер XC90 в 2002 году. Модель актуального второго поколения дебютировала в 2014-м, а обновление этот SUV пережил спустя десятилетие – осенью 2024 года. Причём изначально в компании не планировали рестайлинг: производитель собирался заменить Volvo XC90 его полностью электрическим «доппельгангером» – EX90. Однако из-за проблем с программным обеспечением тот задержался на старте, что и обеспечило флагману продление жизненного цикла.

На фото: актуальный флагманский кроссовер Volvo XC90

Стоит отметить, что по продажам Volvo XC90 ощутимо опережает полностью «зелёный» кроссовер. Так, по данным Jato Dynamics, на европейском рынке за первые пять месяцев XC90 разошёлся тиражом 14 541 шт. (на 5% меньше, чем в январе-мае 2024-го), а выбор в пользу EX90 за тот же период сделали всего 3794 клиента.

Как сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Volvo Хокана Самуэльссона (снова стал главой компании в конце марта текущего года), шведский производитель намерен разработать XC90 третьего поколения. По его словам, о необходимости создания и выпуска новой генерации флагманского SUV он сообщил инвесторам в ходе встречи, посвящённой доходам компании во втором квартале. Правда, пока что он не назвал даже ориентировочных сроков появления нового XC90.

На фото: салон актуального Volvo XC90

Ещё в 2021 году Volvo обнародовала стратегию, согласно которой марка должна была перейти на полностью электрические модели к 2030 году. Однако «темпы внедрения» такого транспорта оказались не такими высокими, как ожидали производители, так что многие, в том числе и Вольво, решили отложить этот шаг.

По предварительным данным, следующему кроссоверу Volvo XC90 может достаться plug-in гибридная силовая установка типа range extender. Не исключено, что «начинку» новинка разделит с кроссовером XC70, который был анонсирован в начале мая 2025 года. Напомним, он базируется на новой платформе SMA (Scalable Modular Architecture), его выпуск планируется наладить в Китае, официальная премьера пройдёт в сентябре.

На фото: новый кроссовер Volvo XC70
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На фото: новый кроссовер Volvo XC70
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На фото: новый кроссовер Volvo XC70
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На фото: новый кроссовер Volvo XC70
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Как Kolesa.ru сообщал ранее, в состав PHEV-установки Volvo XC70 входит 163-сильный бензиновый турбомотор BHE15-BFZ объёмом 1,5 литра. Он исполняет роль генератора для тяговой батареи и не имеет механической связи с колёсами. Совокупная отдача системы станет известна позже. Паркетнику предложат две тяговые батареи на выбор: ёмкостью либо 39,6, либо 21,2 кВт*ч. Максимальный запас хода при движении только на электротяге у модели 180 и 100 км соответственно (при расчёте по циклу WLTC).

Отметим, у актуального Volvo XC90 есть plug-in гибридная версия. В её основе лежит 310-сильный бензиновый двигатель, работающий в тандеме со 145-сильным электромотором, установленным на задней оси. Совокупная отдача составляет 455 л.с. Ёмкость батареи равна 18,8 кВт*ч (из них потребителю доступны 14,7 кВт*ч), а максимальный запас хода на электротяге не превышает 72 км (по циклу WLTP).

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