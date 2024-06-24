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  • На бывшем заводе Mercedes-Benz в РФ скоро начнётся сборка кроссоверов Exeed

На бывшем заводе Mercedes-Benz в РФ скоро начнётся сборка кроссоверов Exeed

24.06.2024 174 0 0

Первым на конвейер предприятия в Подмосковье встанет большой SUV– VX. Его сборка начнётся в следующем месяце.

Марка Mercedes-Benz прекратила выпускать автомобили на заводе в Подмосковье весной 2022 года: напомним, ранее с конвейера сходили E-Class, GLC, GLE и GLS. Новым владельцем российских активов немецкой компании стала Группа компаний «Автодом», сделка была завершена в апреле 2023-го. В результате автодилер стал собственником не только предприятия в Есипово, но и официального российского дистрибьютора, корпоративного банка и местной лизинговой дочерней компании. Согласно сделке, Мерседес обладает правом на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене в течение ближайших нескольких лет.

На фото: обновлённый кроссовер Exeed VX

Ещё в начале текущего года стало известно о том, что новый владелец подмосковного автозавода намерен собрать до 30 тыс. автомобилей до конца 2024-го. Правда, партнёр «Автодома» пока официально не раскрывался. Согласно информации «Коммерсанта», его роль исполнит китайская компания Chery, которой принадлежит марка Exeed.

Отметим, автомобили этого бренда, относящегося к премиальному сегменту, представлены в том числе и на российском рынке. Так, сейчас местная линейка включает в себя кросс-купе RX, а также по две версии кроссоверов VX, TXL и LX. Сейчас эти машины в РФ импортируются.

По данным источников издания, скоро на конвейере завода в Есипово начнётся серийное производство большого кроссовера Exeed VX (какого образца будет эта модель, не уточняется). Ещё сообщается, что старт выпуска SUV намечен на следующий месяц, а отгрузка первой партии машин местной сборки дилерам – на август.

Какой окажется цена Exeed VX местной сборки, пока неизвестно. Согласно официальному российскому сайту бренда, актуальный кроссовер сейчас можно купить минимум за 4 190 000 рублей, а за обновлённую версию VX просят не менее 5 700 000 рублей.

На фото: обновлённый кроссовер Exeed TXL

По данным издания, в рамках контрактной сборки «Автодом» будет получать вознаграждение за каждый собранный автомобиль; предполагается, что сумма будет варьироваться в диапазоне от 450 до 500 евро за машинокомплект. Ожидается, что производство второй модели на бывшей площадке Mercedes-Benz начнётся в феврале 2025 года. Вероятно, её роль исполнит кроссовер Exeed TXL.

На фото: салон обновлённого кроссовера Exeed TXL

По словам генерального директора «Автодома» Андрея Ольховского, договоренности уже достигнуты по нескольким «параллельным проектам в части развития завода». Он добавил, что в списке партнёров есть не только группа Chery, правда, о других глава российской компании распространяться не стал. Ещё он отметил, что предприятие в дальнейшем будет одновременно выпускать примерно четыре-шесть моделей.

Ранее сообщалось, что российский производитель намерен взять на себя обязательства по локализации части компонентов автомобилей – в рамках специнвестконтракта с Министерством промышленности и торговли РФ. Компания планирует сделать фокус на электронных компонентах, а также на деталях для систем управления. В списке есть подвеска, система пассивной безопасности и не только.

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