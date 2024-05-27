Новый владелец активов Mercedes-Benz в РФ будет выпускать автомобили под собственной маркой

Немецкая компания прекратила импорт машин в РФ, а также выпуск автомобилей на заводе в Подмосковье в марте 2022-го (с конвейера сходили E-Class, GLC, GLE и GLS). Группа компаний «Автодом» купила российские активы Mercedes-Benz в апреле прошлого года. Согласно сделке, автодилер стал собственником не только завода в Есипово, но также и официального российского дистрибьютора, корпоративного банка и местной лизинговой дочерней компании. Напомним, у Мерседеса есть право на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене в течение ближайших нескольких лет.

В начале текущего года стало известно о том, что новый владелец завода в Подмосковье намерен собрать 30 тыс. автомобилей в текущем году. Тогда гендиректор Автодома Андрей Ольховский рассказал о том, что на производственную площадку в конце 2023-го поступила первая партия машинокомплектов, которая была собрана в тестовом режиме с целью проверки работы систем.



Теперь о планах российского холдинга рассказали в РБК: как оказалось, Автодом собирается выпускать на бывшем заводе Mercedes-Benz автомобили под собственной маркой. Её название пока не раскрывается. «На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнёров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта», — рассказал изданию Андрей Ольховский.

По неподтверждённым данным, партнёром российской компании может стать китайский мультибрендовый производитель Chery. Ранее сообщалось, что компания намерена остаться в премиальном сегменте, так как только в этом случае завод будет рентабельным. Напомним, сейчас Чери официально не выпускает свои автомобили на заводах в РФ, хотя поступивший сегодня в продажу Xcite X-Cross 7, сходящий с конвейера бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, является слегка перелицованным Chery Tiggo 7 Pro.

По словам генерального директора и совладельца Автодома, в перспективе производитель собирается вывести на рынок до восьми моделей (пока не совсем ясно, будут ли они продаваться под одним новым брендом или под несколькими). Он отметил, что сейчас на заводе в Есипово продолжается тестовая сборка автомобилей.



Андрей Ольховский пояснил, что восемь моделей будут входить в технологическую цепочку постепенно. Компания намерена расширить объём производства, построить «новые сборочные пространства, новые линии окраски». Он пояснил, что этого удастся добиться ближе к концу следующего года. Затем по плану увеличение производственных мощностей втрое.

В списке актуальных задач компании – техническая экспертиза продукции, получение сертификации и иных необходимых документов. Андрей Ольховский добавил, что в ближайшее время компании необходимо определить пул будущих дилеров, заключить контракты, а также привести центры продаж к новым стандартам. Согласно планам Автодома, всё это будет сделано до конца текущего года.

Сообщается, что Автодом собирается взять на себя обязательства по локализации части компонентов своих будущих автомобилей (в рамках специнвестконтракта с Министерством промышленности и торговли РФ). Производитель намерен сфокусироваться на электронных компонентах, а также компонентах для систем управления. В списке числятся детали подвески, системы пассивной безопасности и не только. «В рамках отдельных процессов мы даже разрабатываем собственную линию автомобильных запчастей», — добавил глава Автодома.