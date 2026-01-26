На мировом автомобильном рынке по итогам 2025 года зафиксирован небольшой прирост

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на глобальном рынке растут не первый год. На этот раз прибавка составила 3,6%.

Во всём мире по итогам прошлого года было реализовано в общей сложности 91 935 010 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, об этом сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на статистику от консалтинговой компании GlobalData. Аналитики сообщили, что этот показатель на 3,6% больше по сравнению с результатом 2024 года. Отметим, годом ранее на глобальном рынке тоже был зафиксирован прирост: тогда дилеры реализовали 88 637 460 новых машин, что на 2,1% больше, чем в 2023-м.

Согласно подсчётам специалистов, по итогам 2025 года мировым лидером по продажам новых автомобилей по-прежнему является Китай. Здесь показатель проданных машин достиг отметки в 26 887 094 экземпляра, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

На фото: Volkswagen Passat Pro (версия для Китая)

Соединённые Штаты Америки занимают вторую строчку в этом списке: «серебро» им досталось с результатом 16 325 284 проданных новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

По подсчётам экспертов, показатель, объединяющий рынки стран Западной Европы, в 2025 году составил 13 416 422 проданных новых авто. Это соответствует скромному приросту на 0,3% по отношению к результату 2024-го. В свою очередь, в странах Восточной Европы дилеры совокупно реализовали 4 691 409 экземпляров, что на 0,4% больше, чем годом ранее.

Далее аналитики указали результат Южной Америки, где местные дилеры за прошедший год сумели реализовать 3 124 215 новых проданных автомобилей: это на 8,8% больше по сравнению с показателем 2024 года.

На фото: Toyota RAV4 GR Sport (версия для США)

Помимо этого, в списке крупнейших автомобильных рынков в мире по итогам 2025-го также числится Япония, где было реализовано 4 528 323 единицы (на 3,3% больше, чем в 2024-м), Канада с результатом 1 867 618 машин (на 3,2% больше) и Южная Корея с показателем 1 654 978 экземпляров (на 3,5% больше).

Все перечисленные рынки в прошлом году показали положительную динамику, однако российский авторынок по итогам 2025-го остался в минусе. Как Kolesa.ru со ссылкой на подсчёты Автостата (агентство использует данные о госрегистрации новых ТС в стране) сообщал ранее, за 2025 год в РФ было продано 1 326 016 новых легковых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году.

Напомним, в первую пятёрку среди марок в России по итогам прошедшего года вошли Lada (329 890 шт., на 24,4% меньше, чем годом ранее), Haval (173 302 шт., на 9,1% меньше), Chery (99 810 шт., на 36,4% меньше), Geely (94 047 шт., на 36,9% меньше) и Belgee (68 064 шт., на 96,5% больше).