Средства пойдут на создание мобильного приложения, которое поможет москвичам и гостям столицы узнать, сколько свободных парковочных мест есть на определённой улице.

Новый сервис по поиску мест для парковки в Москве может начать работать уже в 2019 году: сроки будут зависеть от победителя конкурса, который объявило ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). По его условиям, победителю нужно будет создать систему «мониторинга занятости» платных стоянок. Цена вопроса – 20 миллионов рублей.

АМПП принимает заявки до конца сентября 2018 года, на создание приложения заказчик отвёл три месяца. Как сообщает «Коммерсант», система будет определять занятость той или иной парковки с помощью анализа различной информации: данных с видеокамер, сведений, поступающих из паркоматов, от приложений, а также от пеших инспекторов. При всём этом приложение сможет указывать лишь приблизительное, а не точное количество свободных парковочных мест на определённой улице.

Это не первая попытка столичных властей начать контролировать количество свободных мест на стоянках. Ещё «на заре» платного паркинга, в 2012-2013 годах, администрация Москвы заключила несколько контрактов для создания такой системы слежения на основе датчиков, вмонтированных в асфальт (идею «подсмотрели» у парковок рядом с ТЦ). В общей сложности на это было потрачено свыше 800 млн. рублей. Однако от идеи было решено отказаться из-за «технических сложностей».

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, сложности заключаются в том, что такие датчики придётся каждый год при замене асфальта снимать, а после устанавливать обратно на своё парковочное место. Он отметил, что чаще всего водителям не нужно знать, свободно ли конкретное место на улице; более важно понять, можно ли припарковаться в определённом районе. Предположительно с этой задачей справится новая система, которую «заказало» АМПП.

В прошлом месяце стало известно о том, что Министерство транспорта начало подталкивать регионы РФ к введению платных парковок: ведомство рассчитало цену часа стоянки в условиях максимальной загруженности для различных субъектов страны. Оказалось, что нынешние максимальные цены парковки в Москве и Санкт-Петербурге превышают тарифы, рассчитанные Минтрансом.

Согласно этому документу, даже в городах федерального значения плату за парковку власти должны отменять, в случае, если стоянка заполнена менее, чем на 50% (для остальных субъектов РФ эта отметка – 85%). При этом оценку загруженности Минтранс предложил проводить утром, днём, вечером и ночью.