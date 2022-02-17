На платной трассе М-11 «Нева» появится съезд на ЦКАД: строительство уже началось

Автомобилисты, желающие добраться от Москвы до Санкт-Петербурга (или в обратном направлении) сейчас могут воспользоваться либо федеральной трассой М-10 «Россия» (за проезд по ней платить не нужно), либо платной магистралью М-11 «Нева». Отметим, строилась она довольно долго: изначально предполагалось, что дорогу полностью откроют для движения к весне-лету 2018 года, однако сроки завершения масштабного объекта пришлось переносить несколько раз, так что строительство официально было закончено лишь в конце 2019-го.
Несмотря на официальное завершение возведения скоростной автодороги, работы здесь продолжаются. В частности, речь идёт о строительстве направленного левоповоротного съезда на 47 километре федеральной трассы М-11 «Нева», который ведёт на другую платную магистраль – Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Сейчас на участке начались подготовительные работы.
Как рассказали в госкомпании «Автодор», в доверительном управлении которой находятся обе трассы, на сегодняшний день дорожники заняты организацией подъездных путей, созданием строительных городков и поставкой на новый объект требуемых материалов.
Известно, что совокупная протяжённость эстакады составит 650 метров, а длина всего съезда между М-11 и ЦКАД окажется равна 1,2 км. В рамках строительства транспортной развязки уже были выполнены работы по погружению пробных свай двух опор.
Предполагается, что открытие съезда на 47 километре трассы М-11 позволит снизить нагрузку на дорогу А-107 «Московское малое кольцо». Кроме того, он поможет водителям ощутимо сократить время в пути, а также уведёт часть транзитных транспортных потоков, которые направляются от Санкт-Петербурга в обход Москвы в направлении других федеральных дорог – М-8 «Холмогоры», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон».
Напомним, саму трассу «Нева» тоже продолжают достраивать: речь идёт о северном обходе Твери, его возведение стартует в текущем году. Срок завершения проекта пока не назван. Как в Автодоре отмечали ранее, новый участок окажется фактическим завершением формирования федеральной платной трассы М-11 «Нева». После открытия движения по ещё одному отрезку пути Москва и Санкт-Петербург будут соединены напрямую, то есть без пересечений с другими трассами на одном уровне.
Протяжённость северного обхода Твери окажется равна примерно 62 км, а расчётная скорость движения по нему составит 150 км/ч. По расчётам, в сутки по этому отрезку трассы М-11 будет проезжать в среднем до 21 тыс. автомобилей. Напомним, на сегодняшний день протяжённость автодороги «Нева», которая соединяет две российские столицы, равна 669 км, из них на платные участки приходится 607 км.
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