На пылесос не похоже: опубликовано первое изображение электромобиля Dyson
Британский производитель пылесосов Dyson медленно, но верно готовится к выпуску электромобилей, которые будут позиционироваться в премиум-сегменте и обладать рядом уникальных технологий. В октябре прошлого года компания определилась с местом сборки своих электрокаров – им стал Сингапур, где у Дайсона уже налажен выпуск бытовой техники. В то же время стало известно о том, что дебют первой машины марки Dyson перенесён с 2020 на 2021 год, так как при её разработке возникли некоторые трудности.
Осенью 2017 года, когда Джеймс Дайсон официально объявил о намерении стать автопроизводителем, он пообещал, что его электромобили будут решительно не похожи на все существующие аналоги. Одной из уникальных особенностей электрокаров Dyson должны были стать инновационные твердотельные аккумуляторы – их разработку изначально вела американская фирма Sakti3, которую впоследствии поглотил Dyson. Разработку подобных аккумуляторов сегодня ведут многие стартапы, но почему-то пока никому не удалось создать пригодный к серийному выпуску образец. Вот и Дайсон в прошлом году заявил, что его дебютная модель всё же будет снабжена традиционной литий-ионной АКБ с жидким электролитом, уточнив при этом, что работа над твердотельными аккумуляторами продолжается.
Представленные в настоящей заметке патентные изображения были на днях разосланы самим Джеймсом Дайсоном сотрудникам компании, и на них изображён приземистый кроссовер, который пойдёт в производство после дебютной модели и будет обладать всем спектром инновационных запатентованных наработок Dyson, в том числе твердотельной АКБ. Вот только внешний вид у кроссовера получился, прямо скажем, совсем не уникальным: компоновочная схема очень похожа на таковую у дебютной модели FF 91 многострадального стартапа Faraday Future – длинная база, расставленные «по углам» кузова большие колёса, стремительный и почти однообъёмный силуэт. Батарея, как водится, располагается в полу, что обеспечивает кроссоверу низкий центр тяжести, при этом посадка водителя и пассажиров легковая, с заваленными назад спинками кресел, что позволило уменьшить высоту кузова и улучшить его аэродинамические характеристики.
Дайсон сообщил, что компания будет сама производить все ключевые комплектующие для своих электромобилей, то есть батареи, электродвигатели, климатические установки и бортовую электронику, но не прямо завтра, а в перспективе, то есть первый электромобиль Dyson, дизайн которого держится в строжайшем секрете, будет, скорее всего, снабжён рядом покупных технологий. Дебютный электрокар планируется выпустить тиражом 10 тысяч экземпляров, после чего фирма переключится на выпуск более крупнотиражных и при этом технически более сложных моделей, в том числе представленного на патентных изображениях кроссовера.
Разумеется, в экспертной среде высказывается много скепсиса по поводу планов Дайсона войти в ставший высококонкурентным сегмент электромобилей, ведь у фирмы нет опыта в разработке машин, а команда нанятых из Aston Martin, BMW, Jaguar Land Rover и Tesla специалистов ещё толком не сработалась. Смущает и малый бюджет проекта – на данный момент в него вложено порядка 2,5 млрд фунтов стерлингов, что совсем немного по меркам лидеров мирового автопрома. Но успех, достигнутый Дайсоном с пылесосами, фенами и прочей бытовой техникой, всё же внушает определённый оптимизм. В начале 90-х, когда Dyson пришёл на рынок пылесосов, мало кто верил, что можно предложить потребителю что-то уникальное и заработать на этом миллионы, но у Дайсона получилось, при этом он превратил свои магазины в настоящие бутики, в которых посетители созерцают творения фирмы словно шедевры современного искусства. У бренда очень хорошая репутация, поэтому со сбытом электромобилей Dyson, если им, конечно, вообще суждено родиться, проблем не будет.
Портативный транспорт: к владельцам электросамокатов начнут предъявлять требования
Опасное рулевое, кузов минивэн и чужой дизайн: мифы и факты про Lada Kalina
Путь от FIAT 600 через Москвич-444 к “Запорожцу”: как создавали ЗАЗ-965