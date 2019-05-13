На пылесос не похоже: опубликовано первое изображение электромобиля Dyson

Джеймс Дайсон представил своим сотрудникам патентные изображения электрического кроссовера, который встанет на конвейер сингапурского автозавода компании через несколько лет.

Британский производитель пылесосов Dyson медленно, но верно готовится к выпуску электромобилей, которые будут позиционироваться в премиум-сегменте и обладать рядом уникальных технологий. В октябре прошлого года компания определилась с местом сборки своих электрокаров – им стал Сингапур, где у Дайсона уже налажен выпуск бытовой техники. В то же время стало известно о том, что дебют первой машины марки Dyson перенесён с 2020 на 2021 год, так как при её разработке возникли некоторые трудности.

Осенью 2017 года, когда Джеймс Дайсон официально объявил о намерении стать автопроизводителем, он пообещал, что его электромобили будут решительно не похожи на все существующие аналоги. Одной из уникальных особенностей электрокаров Dyson должны были стать инновационные твердотельные аккумуляторы – их разработку изначально вела американская фирма Sakti3, которую впоследствии поглотил Dyson. Разработку подобных аккумуляторов сегодня ведут многие стартапы, но почему-то пока никому не удалось создать пригодный к серийному выпуску образец. Вот и Дайсон в прошлом году заявил, что его дебютная модель всё же будет снабжена традиционной литий-ионной АКБ с жидким электролитом, уточнив при этом, что работа над твердотельными аккумуляторами продолжается.

Представленные в настоящей заметке патентные изображения были на днях разосланы самим Джеймсом Дайсоном сотрудникам компании, и на них изображён приземистый кроссовер, который пойдёт в производство после дебютной модели и будет обладать всем спектром инновационных запатентованных наработок Dyson, в том числе твердотельной АКБ. Вот только внешний вид у кроссовера получился, прямо скажем, совсем не уникальным: компоновочная схема очень похожа на таковую у дебютной модели FF 91 многострадального стартапа Faraday Future – длинная база, расставленные «по углам» кузова большие колёса, стремительный и почти однообъёмный силуэт. Батарея, как водится, располагается в полу, что обеспечивает кроссоверу низкий центр тяжести, при этом посадка водителя и пассажиров легковая, с заваленными назад спинками кресел, что позволило уменьшить высоту кузова и улучшить его аэродинамические характеристики.

Дайсон сообщил, что компания будет сама производить все ключевые комплектующие для своих электромобилей, то есть батареи, электродвигатели, климатические установки и бортовую электронику, но не прямо завтра, а в перспективе, то есть первый электромобиль Dyson, дизайн которого держится в строжайшем секрете, будет, скорее всего, снабжён рядом покупных технологий. Дебютный электрокар планируется выпустить тиражом 10 тысяч экземпляров, после чего фирма переключится на выпуск более крупнотиражных и при этом технически более сложных моделей, в том числе представленного на патентных изображениях кроссовера.

Разумеется, в экспертной среде высказывается много скепсиса по поводу планов Дайсона войти в ставший высококонкурентным сегмент электромобилей, ведь у фирмы нет опыта в разработке машин, а команда нанятых из Aston Martin, BMW, Jaguar Land Rover и Tesla специалистов ещё толком не сработалась. Смущает и малый бюджет проекта – на данный момент в него вложено порядка 2,5 млрд фунтов стерлингов, что совсем немного по меркам лидеров мирового автопрома. Но успех, достигнутый Дайсоном с пылесосами, фенами и прочей бытовой техникой, всё же внушает определённый оптимизм. В начале 90-х, когда Dyson пришёл на рынок пылесосов, мало кто верил, что можно предложить потребителю что-то уникальное и заработать на этом миллионы, но у Дайсона получилось, при этом он превратил свои магазины в настоящие бутики, в которых посетители созерцают творения фирмы словно шедевры современного искусства. У бренда очень хорошая репутация, поэтому со сбытом электромобилей Dyson, если им, конечно, вообще суждено родиться, проблем не будет.