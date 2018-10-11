На российских дорогах могут появиться новые светофоры

На российских дорогах могут появиться новые светофоры

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Пока что светофоры нового типа установили в Москве в качестве эксперимента. В случае, если он пройдёт успешно, новшество доберётся и до регионов.

Новые светофоры получили дополнительные секции с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета. Такое дополнение не нарушает действующие нормы ГОСТа. По сути новшество служит лишь для напоминания действующего пункта ПДД: он касается требования пропустить пешеходов при сигнале светофора, разрешающем автомобилям поворачивать направо.

Street Intersection

Сейчас такие светофоры «с совмещёнными пешеходно-автомобильными фазами», как их назвали в Госдуме, уже можно встретить на дорогах столицы России: там традиционно решили провести очередной эксперимент. Здесь на нескольких перекрёстках появились светофоры, которые напоминают поворачивающим направо водителям о необходимости пропустить пешеходов.

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Когда загорается «совмещённая фаза», для автомобилистов включается поворотная стрелка (при красном сигнале светофора), для пешеходов – зелёный сигнал светофора, причём он стартует на несколько секунд раньше, чем стрелка для водителей. В этом случае пешеходы оказываются на «зебре» до того, как водители начнут поворачивать, а значит, последним приходится пропускать людей, переходящих дорогу.

Такие светофоры предположительно позволят сократить время ожидания разрешающего сигнала для пешеходов. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на члена комитета ГД по транспорту и строительству Александра Васильева, в случае, если эксперимент в столице признают успешным, светофоры с дополнительными секциями с изображением пешехода и бело-лунной стрелкой появятся и в других городах страны.

Депутат отметил, что установка дополнительных секций на светофорах не потребует много денег из бюджета, однако конкретные суммы он не озвучил. Если регионам придётся самим платить за светофоры нового типа, скорее всего, новшество не станет популярным. Ведь, по сути, оно не привносит в организацию движения ничего нового, а лишь напоминает о правиле дорожного движения, которое и без дополнительных указателей должны знать все автомобилисты.

Ранее стало известно о том, что в Москве за светофорами будет присматривать «дочка» Ростеха. На это Центр организации дорожного движения (ЦОДД) за пять лет потратит больше 17 миллиардов рублей. Также ООО «Швабе-Москва» будет обслуживать детекторы транспорта и камеры телеобзора. Отметим, работа с комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД в контракт не входит.

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Также Kolesa.ru сообщал о другом тендере ЦОДД: 335 миллионов рублей пойдут на 400 так называемых «активных муляжей» – то есть на камеры, которые не фиксируют нарушения правил дорожного движения, а помогают МВД найти угнанные автомобили. Они должны появиться на дорогах столицы до конца 2018 года.

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Теги: Авто и общество , В России , пешеходы , светофоры , эксперимент
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