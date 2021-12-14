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  • На российских автозаправках хотят снова начать продавать некрепкий алкоголь

На российских автозаправках хотят снова начать продавать некрепкий алкоголь

14.12.2021 48 0 0

В Минэнерго предлагают разрешить АЗС торговать пивом в дневное время: предполагается, что это повысит их маржинальность. Следствием этого, предположительно, должно стать сдерживание розничных цен на топливо.

 

В России запрет на продажу спиртных напитков на автозаправках был введён ещё в 2011 году. В 2017-ом законодатели начали активно поднимать вопрос возможного возвращения некрепкого алкоголя на прилавки АЗС. Тогда они объясняли предложение тем, что запрет не дал предполагаемого эффекта: речь идёт о снижении количества аварий по вине нетрезвых водителей. Так, в 2010 году ГИБДД зафиксировала около 11,8 тыс. таких ДТП, а в 2015-ом их число увеличилось примерно до 16 тыс. случаев.

Отметим, в течение последних нескольких лет количество «пьяных» ДТП постепенно снижается. Согласно актуальной статистике ГИБДД, за январь-ноябрь 2021-го в РФ было зафиксировано 11 180 таких аварий, этот результат на 23,8% ниже, чем за тот же период прошлого года. В них погибли 2982 человека (на 27,7% меньше), травмы получили 14 736 участников (на 23,5% меньше).

Инициатива, появившаяся в 2017 году, добралась до рассмотрения властями в конце 2018-го и тогда же получила одобрение правительства РФ. Однако в начале 2019-го стало известно, что законопроект не поддержали в администрации президента РФ, так что на время о предложении забыли. Теперь же идея обсуждается в очередной раз.

Как сообщают «Известия», Минэнерго РФ предлагает Минпромторгу изучить вариант снятия запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках (их градус не выше 16,5%), основной расчёт сделан на пиво. В случае одобрения, продавать спиртное разрешат только в дневное время. В ведомстве предполагают, что такое решение позволит расширить ассортимент нетопливной продукции на АЗС, что в итоге должно повысить их маржинальность.

Официального ответа от Минпромторга пока не поступало, однако издание со ссылкой на собственный источник в ведомстве сообщает, что министерство готово вернуться к рассмотрению этого вопроса, если он появится на повестке дня.

По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, продажа некрепкого алкоголя, вероятно, не решит нынешние проблемы автозаправок (особенно независимых), но всё же позволит сделать их маржинальность несколько выше. Он отметил, что снятие запрета на продажу спиртного даст дополнительные 30-40 копеек к каждому литру бензина. Это мнение поддержал в том числе вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. Он отметил, что такое решение может стать «подспорьем для бизнеса» во времена, когда АЗС в течение большей части года продают топливо в убыток».

Евгений Аркуша добавил, что одним снятием запрета на продажу слабоалкогольной продукции проблемы АЗС не решить. Он считает, что в сложившейся ситуации требуется также пересмотр ныне действующего демпферного механизма, причём как можно скорее, ведь уже в декабре проводятся закупки топлива на январь – причём при расчёте учитывается индексация акцизов в 2022-ом. Подробнее о том, как работает сдерживающий механизм, Kolesa.ru сообщал ранее.

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