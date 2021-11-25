Бензин и дизель в России продолжают дорожать: рост цен опережает инфляцию

В стране за последнее время ощутимо выросли ценники на автомобильное топливо. Согласно подсчётам Росстата (Федеральной службы государственной статистики), увеличение розничных цен на бензин и дизель продолжает опережать инфляцию. В частности, с конца прошлого месяца ощутимо изменилась динамика роста цен на зимнее дизельное топливо. Так, в среднем по стране за последние пару недель в рознице оно подорожало на 1 рубль 6 копеек, а если изучить данные с начала текущего года – на 3 рубля 81 копейку.



Как сообщает «Интерфакс», на АЗС Москвы на момент 22 ноября ценник дизельного топлива оказался выше, чем у бензина Аи-95. Если говорить о средних значениях по стране, то стоимость литра 95-го бензина за последнюю неделю выросла на 22 копейки и сейчас составляет 50,2 рубля за литр. В свою очередь средняя стоимость 92-го бензина увеличилась на 20 копеек (до 46,71 рубля за литр). Цена зимнего дизтопливо за последнюю неделю поднялась в среднем на 32 копейки (до 52,02 рубля за литр).

Если говорить о дизеле, то наибольшее подорожание Росстат зафиксировал в Ивановской области (стоимость литра за неделю выросла на 2 рубля). Кроме того, большая прибавка и в ряде других регионов: Удмуртии (на 1,57 рубля за литр), Ульяновской области (на 1,33 рубля за литр), Москве (на 1,22 рубля за литр), Самарской области (на 1,19 рубля за литр), Московской области (на 1,17 рубля за литр), Смоленской области (на 1,07 рубля за литр), Чувашии (на 1,03 рубля за литр) и Калужской области (на 1,02 рубля за литр). При этом бензин заметнее всего прибавил в цене в Забайкалье и на Сахалине: здесь за последнюю неделю стоимость Аи-92 и Аи-95 увеличилась на 40 копеек.



В Минэнерго РФ объясняют рост цен на зимнее дизельное топливо сезонным спросом со стороны региональных нефтебаз, так как они сейчас пополняют свои запасы. При этом в ведомстве отмечают, что о дефиците, который мог бы повлиять на рост цен на АЗС, речь не идёт. Так, на сегодняшний день регионы страны в полном объёме обеспечены всеми видами топлива: этого запаса должно хватить на ближайшие десять и более суток потребления.

Как отмечают в «Российской газете», сейчас эти региональные запасы топлива уже практически сформированы. Так что в министерстве оптимистично ожидают дальнейшего снижения оптовых цен на дизельное топливо, что в свою очередь должно привести к уменьшению ценников на бензин и дизель в рознице, то есть на автозаправках.



Отметим, ещё в начале текущего месяца в Минэнерго говорили о планах по сдерживанию роста цен на бензин в рамках инфляции. Глава ведомства Николай Шульгинов, в частности, упоминал демпферный механизм, с помощью которого сейчас регулируется топливный рынок. Он добавил, что без этой меры цена бензина в среднем по стране была бы сейчас выше примерно на 15 рублей.

Напомним, схема работает таким образом, что если цены на бензин и дизель в Европе высоки, то при поставках топлива на российский рынок отечественные нефтеперерабатывающие компании получают компенсацию от упущенной экспортной выгоды. Средства на это выделяются из бюджета, а параметры механизма индексируются каждый год. Ранее в ФАС предложили снизить диапазон возможного роста оптовых цен в РФ на дизтопливо (относительно базовых цен) с нынешних 20% до 10%. Предлагается не выплачивать нефтяникам компенсации в случае превышения указанного лимита.

