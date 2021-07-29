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На смену бензиновому спорткару Chevrolet Camaro придёт электрический седан

29.07.2021 164 0 0

General Motors распрощается со своим некогда популярным маслкаром Chevrolet Camaro на пути превращения в полностью электромобильную и углерод-нейтральную корпорацию. Бензиновый Camaro снимут с производства в 2024 году.

 

Слухи о том, что нынешнее шестое поколение Camaro (дебютировало в 2015 году) станет последним, появились в американской прессе ещё два года назад, но тогда отставку модели связывали с реструктуризацией внутри GM, в ходе которой были истреблены многие популярные легковушки, в том числе Chevrolet Cruze, Impala и Sonic (он же Aveo). В 2019-м ещё не было известно о том, что GM держит курс на полную электрификацию (об этом было объявлено лишь в начале 2021 года) и у поклонников маслкаров теплилась надежда, что Camaro рано или поздно вернётся, ведь длительный перерыв в карьере этой модели уже был: пауза между четвёртым и пятым поколениями составила долгие восемь лет. Теперь же ясно, что дни классических, бензиновых маслкаров сочтены и производители думают над тем, куда направить их весьма обширную целевую аудиторию.

Ford уже предлагает наравне с бензиновым Мустангом электрический кроссовер Mustang Mach-E, но это, по сути, «перепиленный» Focus и назвать его полноценной заменой спорткару никак нельзя, несмотря на удачные внешние аллюзии. Электрический спорткар Mustang в линейке Ford тоже будет, но, по последним данным, ждать его придётся аж до 2028 года.

Корпорация Stellantis, которой принадлежит марка Dodge, 8 июля анонсировала электрический маслкар на платформе STLA Large: он дебютирует в 2024 году, но пока неясно, кому на смену он придёт (купе Challenger, седану Charger или обоим бензиновым моделям сразу) и в каком форм-факторе будет выполнен — купе или купеобразный седан.

General Motors официально судьбу Chevrolet Camaro пока никак не определила, но издание Automotive News на днях сообщило, что выпуск бензиновой модели прекратится в 2024 году и на смену ей придёт электрический спортседан на модульной платформе Ultium. Седанов в линейке Camaro никогда не было (только купе, кабриолеты и тарги), так что, возможно, электрический преемник будет называться не Camaro, а, например, Chevrolet Impala или Chevrolet SS (у этих спортивных моделей в прошлом был четырёхдверный кузов).

Напомним, что GM планирует полностью электрифицировать легковую линейку к 2035 году, то есть ещё нескоро. Теоретически есть время даже для разработки нового поколения бензинового или хотя бы гибридного Camaro для петролхедов, но проблема в том, что спрос на Camaro с 2014 года неуклонно снижается: тогда в США было реализовано 86 297 экземпляров модели, в 2020-м — только 29 775.

В первом полугодии 2021 года Camaro разошёлся у себя на родине тиражом 9881 шт. — это на 28,7% меньше января-июня 2020-го, когда Америка сидела в локдауне. Сейчас автопроизводители борются с новой напастью — дефицитом микрочипов, из-за которого выпуск Camaro пришлось приостанавливать, но вряд ли этим можно объяснить столь драматичное падение спроса, ведь продажи бензинового Мустанга в первом полугодии 2021-го упали всего на 5,4% до 31 950 единиц, а Dodge Challenger прибавил сразу 36,9% — реализовано 30 148 шт. Короче говоря, следует признать, что нынешний «шестой» Camaro попросту оказался не слишком удачным. Улыбнётся ли фортуна его электрическому преемнику, покажет время.

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