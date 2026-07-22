На замену непопулярному Denza Z9 придёт более компактный седан Denza Z9S

Гигантский седан Denza Z9 вышел на китайский рынок осенью 2024-го, он создан на базе хэтчбека Denza Z9 GT, который дебютировал ранее в том же году. На родине марки оба автомобиля приняли довольно прохладно, так что в начале текущего года пятидверку там обновили. К слову, модернизация хэтчу помогла: по данным местных медиа, с января по июнь 2026-го реализовано примерно 16 700 хэтчбеков Denza Z9 GT, тогда как за шесть месяцев 2025-го было продано лишь 4800 шт. Седан Z9 изначально пользовался еще меньшим спросом (его результат за весь прошлый год – 2760 шт.), непосредственно эту модель обновлять не стали. Более того, Z9 уже убрали с китайского потребительского сайта Denza.

Уже почивший седан Denza Z9, версия для Китая 1 / 6 Уже почивший седан Denza Z9, версия для Китая 2 / 6 Уже почивший седан Denza Z9, версия для Китая 3 / 6 Обновленный хэтчбек Denza Z9 GT 4 / 6 Обновленный хэтчбек Denza Z9 GT 5 / 6 Обновленный хэтчбек Denza Z9 GT 6 / 6

Однако от четырехдверки в своей гамме марка не отказывается. Еще весной в базу Минпрома КНР внесли сертификат седана Denza Z9S. Теперь же эту модель продемонстрировали китайским журналистам и блогерам, одновременно опубликованы официальные изображения. И да, седан Z9S объявлен отдельной совершенно новой моделью. Напомним также, что бренд Denza был создан компаниями Daimler/Mercedes и BYD, однако затем немцы вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD.

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Если прежний седан Denza Z9 в плане дизайна повторял хэтчбек, то у Denza Z9S собственный облик. Новая четырехдверка получила двухэтажную головную оптику: сверху расположены вытянутые двойные LED-секции ходовых огней, ниже идут вертикальные блоки основных фар. Задние фонари тоже сделали раздвоенными, но они получились более «острыми» по сравнению с фонарями старого седана и хэтча. Denza Z9S также имеет безрамочные двери с полускрытыми ручками вместо выдвижных у Z9 и Z9 GT. На крышке багажника есть подъемный спойлер. Как и у актуального хэтчбека, над лобовым стеклом «эски» установлен лидар.

Новый седан Denza Z9S

Denza Z9S компактнее прежней четырехдверки Z9. Длина новинки – 5090 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 3025 мм. Габариты почившего седана Denza Z9: 5235/1990/1500 мм, расстояние между осями – 3125 мм. Длина хэтчбека Z9 GT в зависимости от исполнения – 5180 или 5195 мм, колесная база – те же 3125 мм, что и у старой четырехдверки.

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Внутри новый седан подражает модернизированному хэтчу. Denza Z9S достались аналогичная передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува, такие же приборка, планшет мультимедийной системы и трехспицевый руль (у Z9 руль четырехспицевый). А вот отдельного дисплея мультимедиа для переднего пассажира у новой модели вроде бы нет. Карты дверей – свои. Как и у прежнего седана Denza Z9, в откидной подлокотник заднего дивана встроен довольно крупный экран для настроек.

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Почившая четырехдверка Denza Z9 была доступна в виде гибрида или электрокара, обе модификации по умолчанию полноприводные. Новый же седан, по предварительным данным, предложат только с электрическими установками. Базовая версия – заднеприводная, с 503-сильным мотором. Более дорогие варианты – полноприводные, с тремя электродвигателями, которые вместе выдают 1210 л.с. Китайцы пишут, что Denza Z9S комплектуется батареей емкостью 102,3 кВт*ч.

Новый седан Denza Z9S

Полноценную презентацию седана Denza Z9S должны провести в ближайшее время.