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Налог на роскошь в РФ: ценовую планку хотят поднять более чем в три раза

03.03.2022 256 0 2

Соответствующий законопроект подготовили в Минпромторге. В ведомстве предполагают, что «в текущих условиях» документ рассмотрят по ускоренной процедуре.

 

Сегодняшние нормы предполагают, что транспортный налог является региональным, то есть доходы от него идут напрямую в бюджеты субъектов РФ. При этом сумму, которую обязаны уплатить автовладельцы, рассчитывают раз в год: налоговая служба учитывает число месяцев владения ТС, мощность мотора и налоговую ставку (показатели в регионах разные). Кроме того, в стране есть отдельная категория автомобилей, которые считаются «роскошными», их список Минпромторг обновляет раз в год в начале весны. Владельцы таких машин платят повышенный налог.

На фото: Mercedes-Maybach S 580

Такая норма действует с 2014 года, под неё на сегодняшний день попадают автомобили, рыночная стоимость которых превышает 3 млн рублей. В соответствии с нынешней схемой, сумма налога для владельцев таких машин высчитывается по обычной формуле, но к результату добавляется ещё один повышающий коэффициент. Так, для собственников автомобилей, возраст которых не превышает 1 год, а стоимость варьируется в диапазоне от 3 до 5 млн рублей, коэффициент равен 1,5. А для собственников машин в возрасте не старше 10 лет, цена которых варьируется от 10 до 15 млн рублей, размер транспортного налога увеличен в три раза.

Напомним, в конце прошлого года Минпромторг и Минфин обсуждали возможность повышения той ценовой отметки для автомобилей, после которой они начитают считаться «роскошными». Предполагаемая новая планка должна была составлять 5 млн рублей. За последние годы в список машин, попадающих под повышенный налог, вошли в том числе модели массовых марок, к примеру, Kia, Skoda и Toyota, так как за это время стоимость машин в целом на авторынке РФ ощутимо выросла.

На фото: автомобили Bentley

Теперь Минпромторг в срочном порядке пересмотрел своё решение: минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется повышенный налог, предлагается поднять с 3 млн до 10 млн руб. Ведомство подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, в ближайшее время их внесут в правительство на рассмотрение.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник, в министерстве предполагают, что рассматриваться «в текущих условиях» документ с поправками в Налоговый кодекс «будет по ускоренной процедуре». Стоит отметить, что к документу имеется пояснение, согласно которому планируемые изменения (в случае одобрения) будут распространяться на все автомобили, приобретённые с 1 января 2022 года. Исходя из этой формулировки, для владельцев «роскошных» машин стоимостью от 3 до 10 млн, купленных до указанной даты, вероятно, ждёт налог с прежними надбавками.

На фото: Rolls-Royce Ghost

В Минпромторге уверены, что поправки в Налоговый кодекс точно примут, так как отметили, что нынешний перечень, включающий в том числе и автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей, «носит информационный характер». Отметим, в проекте перечня моделей стоимостью от 10 млн руб. находятся автомобили брендов Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz, Lamborghini, Land Rover, Porsche и Rolls-Royce.

Сейчас российский авторынок по-прежнему находится в шоковом состоянии из-за геополитической обстановки в мире. Вероятно, в ближайшее время из-за санкций из РФ уйдут многие марки и модели, включая те, производство которых было локализовано.

Россия авто и общество законы бизнес BMW Mercedes-Benz Audi Jaguar Porsche Rolls-Royce Land Rover Maserati Lamborghini Ferrari Bentley Aston Martin

 

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