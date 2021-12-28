Народная марка в РФ: покупатели автомобилей Lada предпочитают седаны

Как стало известно ранее, в соответствии с данными АЕБ (использует данные по дилерским отгрузкам), за первые три квартала 2021 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России увеличились на 15,1% (до 1 260 111 шт.). Мы решили сравнить этот показатель с информацией о регистрации машин в ГИБДД (её предоставил «Автостат»): с января по сентябрь на учёт было поставлено 1 158 013 автомобилей, что говорит о более скромном приросте – на 13,5%. Kolesa.ru подробнее изучил статистику, которая касается автомобилей Lada.



На фото: хэтчбек Lada Granta

Судя по статистике, которую собирают в подразделениях ГИБДД, в общей сложности в России за первые девять месяцев текущего года на учёт было поставлено 266 212 новых автомобилей отечественной марки Lada. Этот результат на 24,5% больше, чем в январе-сентябре 2020-го. Если судить по данным АЕБ, за этот период в стране было продано 268 849 машин бренда (на 18% больше).



Место Модель Тип кузова/версия Количество поставленных на учёт за три квартала 2021 года, шт. Количество поставленных на учёт за три квартала 2020 года, шт. Разница, % 1 Granta 93 781 82 629 +13,5

седан 51 873 44 234 +17,3

лифтбек 17 861 26 657 -33,0

универсал 12 830 10 313 +24,4

хэтчбек 11 217 1425 +687,2 2 Vesta 84 554 70 558 +19,8

седан 44 154 34 294 +28,8

универсал 40 400 36 264 +11,4 3 Largus VP 29 515 24 723 +19,4 4 Niva Legend и 4x4 20 954 19 713 +6,3

3 дв. 15 426 15 865 -2,8

5 дв. 5528 3848 +43,7 5 Niva Travel (также включены показатели Chevrolet Niva) 19 601 10 781 +81,8 6 Xray 17 912 14 070 +27,3

В целом данные по размещению мест в таблице бестселлеров Lada практически сходятся: Гранта действительно на первом месте, причём в соответствии со статистикой регистраций в ГИБДД её показатель, а также процентная прибавка даже выше, чем по данным от дилеров. «Серебро» всё также у Весты, которая тоже показала более высокие результаты, если верить сравнительной таблице (см. ниже).



На фото: Lada Niva Travel

В вот на третьем месте по объёму продаж в отчёте АЕБ указана Lada Niva. Объяснить это легко, так как в ассоциации суммируют показатели нынешних двух версий модели: и Niva Legend (ранее продавалась под именем 4x4), и Niva Travel (некоторое время назад была представлена на рынке как Chevrolet Niva). Мы также сложили результаты всех поставленных на учёт «Нив» (за первые три квартала), в итоге внедорожник опередил Ларгус.



Модель Количество поставленных на учёт в январе-сентябре 2021 года, шт. Разница к АППГ, % Количество проданных в январе-сентябре 2021 года (по данным АЕБ), шт. Разница к АППГ, % Granta 93 781 +13,5 90 986 +7,8 Vesta 84 554 +19,8 82 860 +14,3 Niva (объединены результаты Legend, Travel и Chevrolet Niva) 40 555 +33,0 39 631 +25,6 Largus 29 515 +19,4 28 366 +11,4 Xray 17 912 +27,3 17 901 +30,2

Единственная модель бренда, чьи показатели практически совпадают по данным АЕБ и ГИБДД – высокий хэтчбек Lada Xray (разница всего на 11 экземпляров). Также это единственная модель в «вазовской» таблице, у которой показатель прироста (в процентном выражении) по количеству поставленных на учёт машин оказался меньше, чем по показателю проданных (от дилеров).



На фото: Lada Largus

Судя по данным от ГИБДД, в текущем году повысился спрос на седаны: этот тип кузова лидирует у Vesta (хотя в январе-сентябре 2020-го лучше расходились универсалы), а также у Granta. Правда, нельзя не отметить и «минус» у лифтбеков, а также зашкаливающий плюс хэтчбеков, которые в январе-сентябре 2020-го «не наскребли» результат даже в 1,5 тыс. поставленных на учёт машин. Скорее всего, объяснить это можно дефицитом автомобилей Lada, который вызван проблемами производства из-за нехватки микрочипов (как мы уже не раз отмечали – проблема глобальная). Так что сейчас клиентам приходится просто «брать, что дают»: по сути, многие дилеры сейчас вычищают склады.

Если вы хотите узнать больше о продажах самых разных марок в России, то читайте статью на сайте Kolesa.ru «Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021».

