Народная марка в РФ: покупатели автомобилей Lada предпочитают седаны

Как стало известно ранее, в соответствии с данными АЕБ (использует данные по дилерским отгрузкам), за первые три квартала 2021 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России увеличились на 15,1% (до 1 260 111 шт.). Мы решили сравнить этот показатель с информацией о регистрации машин в ГИБДД (её предоставил «Автостат»): с января по сентябрь на учёт было поставлено 1 158 013 автомобилей, что говорит о более скромном приросте – на 13,5%. Kolesa.ru подробнее изучил статистику, которая касается автомобилей Lada.
Судя по статистике, которую собирают в подразделениях ГИБДД, в общей сложности в России за первые девять месяцев текущего года на учёт было поставлено 266 212 новых автомобилей отечественной марки Lada. Этот результат на 24,5% больше, чем в январе-сентябре 2020-го. Если судить по данным АЕБ, за этот период в стране было продано 268 849 машин бренда (на 18% больше).
|Место
|Модель
|Тип кузова/версия
|Количество поставленных на учёт за три квартала 2021 года, шт.
|Количество поставленных на учёт за три квартала 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Granta
|93 781
|82 629
|+13,5
|седан
|51 873
|44 234
|+17,3
|лифтбек
|17 861
|26 657
|-33,0
|универсал
|12 830
|10 313
|+24,4
|хэтчбек
|11 217
|1425
|+687,2
|2
|Vesta
|84 554
|70 558
|+19,8
|седан
|44 154
|34 294
|+28,8
|универсал
|40 400
|36 264
|+11,4
|3
|Largus VP
|29 515
|24 723
|+19,4
|4
|Niva Legend и 4x4
|20 954
|19 713
|+6,3
|3 дв.
|15 426
|15 865
|-2,8
|5 дв.
|5528
|3848
|+43,7
|5
|Niva Travel (также включены показатели Chevrolet Niva)
|19 601
|10 781
|+81,8
|6
|Xray
|17 912
|14 070
|+27,3
В целом данные по размещению мест в таблице бестселлеров Lada практически сходятся: Гранта действительно на первом месте, причём в соответствии со статистикой регистраций в ГИБДД её показатель, а также процентная прибавка даже выше, чем по данным от дилеров. «Серебро» всё также у Весты, которая тоже показала более высокие результаты, если верить сравнительной таблице (см. ниже).
В вот на третьем месте по объёму продаж в отчёте АЕБ указана Lada Niva. Объяснить это легко, так как в ассоциации суммируют показатели нынешних двух версий модели: и Niva Legend (ранее продавалась под именем 4x4), и Niva Travel (некоторое время назад была представлена на рынке как Chevrolet Niva). Мы также сложили результаты всех поставленных на учёт «Нив» (за первые три квартала), в итоге внедорожник опередил Ларгус.
|Модель
|Количество поставленных на учёт в январе-сентябре 2021 года, шт.
|Разница к АППГ, %
|Количество проданных в январе-сентябре 2021 года (по данным АЕБ), шт.
|Разница к АППГ, %
|Granta
|93 781
|+13,5
|90 986
|+7,8
|Vesta
|84 554
|+19,8
|82 860
|+14,3
|Niva (объединены результаты Legend, Travel и Chevrolet Niva)
|40 555
|+33,0
|39 631
|+25,6
|Largus
|29 515
|+19,4
|28 366
|+11,4
|Xray
|17 912
|+27,3
|17 901
|+30,2
Единственная модель бренда, чьи показатели практически совпадают по данным АЕБ и ГИБДД – высокий хэтчбек Lada Xray (разница всего на 11 экземпляров). Также это единственная модель в «вазовской» таблице, у которой показатель прироста (в процентном выражении) по количеству поставленных на учёт машин оказался меньше, чем по показателю проданных (от дилеров).
Судя по данным от ГИБДД, в текущем году повысился спрос на седаны: этот тип кузова лидирует у Vesta (хотя в январе-сентябре 2020-го лучше расходились универсалы), а также у Granta. Правда, нельзя не отметить и «минус» у лифтбеков, а также зашкаливающий плюс хэтчбеков, которые в январе-сентябре 2020-го «не наскребли» результат даже в 1,5 тыс. поставленных на учёт машин. Скорее всего, объяснить это можно дефицитом автомобилей Lada, который вызван проблемами производства из-за нехватки микрочипов (как мы уже не раз отмечали – проблема глобальная). Так что сейчас клиентам приходится просто «брать, что дают»: по сути, многие дилеры сейчас вычищают склады.
Если вы хотите узнать больше о продажах самых разных марок в России, то читайте статью на сайте Kolesa.ru «Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021».
Для комментирования вам необходимо авторизоваться