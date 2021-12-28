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  • Народная марка в РФ: покупатели автомобилей Lada предпочитают седаны

Народная марка в РФ: покупатели автомобилей Lada предпочитают седаны

28.12.2021 121 0 0

Судя по статистике регистрации автомобилей в ГИБДД, в первой тройке лидеров российского бренда находятся Granta и Vesta (что вполне ожидаемо), а «бронзу» получил Largus.

 

Как стало известно ранее, в соответствии с данными АЕБ (использует данные по дилерским отгрузкам), за первые три квартала 2021 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России увеличились на 15,1% (до 1 260 111 шт.). Мы решили сравнить этот показатель с информацией о регистрации машин в ГИБДД (её предоставил «Автостат»): с января по сентябрь на учёт было поставлено 1 158 013 автомобилей, что говорит о более скромном приросте – на 13,5%. Kolesa.ru подробнее изучил статистику, которая касается автомобилей Lada.

На фото: хэтчбек Lada Granta

Судя по статистике, которую собирают в подразделениях ГИБДД, в общей сложности в России за первые девять месяцев текущего года на учёт было поставлено 266 212 новых автомобилей отечественной марки Lada. Этот результат на 24,5% больше, чем в январе-сентябре 2020-го. Если судить по данным АЕБ, за этот период в стране было продано 268 849 машин бренда (на 18% больше).

МестоМодельТип кузова/версияКоличество поставленных на учёт за три квартала 2021 года, шт.Количество поставленных на учёт за три квартала 2020 года, шт.Разница, %
1Granta93 78182 629+13,5

седан51 87344 234+17,3

лифтбек17 86126 657-33,0

универсал12 83010 313+24,4

хэтчбек11 2171425+687,2
2Vesta84 55470 558+19,8

седан44 15434 294+28,8

универсал40 40036 264+11,4
3Largus VP29 51524 723+19,4
4Niva Legend и 4x420 95419 713+6,3

3 дв.15 42615 865-2,8

5 дв.55283848+43,7
5Niva Travel (также включены показатели Chevrolet Niva)19 60110 781+81,8
6Xray17 91214 070+27,3

В целом данные по размещению мест в таблице бестселлеров Lada практически сходятся: Гранта действительно на первом месте, причём в соответствии со статистикой регистраций в ГИБДД её показатель, а также процентная прибавка даже выше, чем по данным от дилеров. «Серебро» всё также у Весты, которая тоже показала более высокие результаты, если верить сравнительной таблице (см. ниже).

На фото: Lada Niva Travel

В вот на третьем месте по объёму продаж в отчёте АЕБ указана Lada Niva. Объяснить это легко, так как в ассоциации суммируют показатели нынешних двух версий модели: и Niva Legend (ранее продавалась под именем 4x4), и Niva Travel (некоторое время назад была представлена на рынке как Chevrolet Niva). Мы также сложили результаты всех поставленных на учёт «Нив» (за первые три квартала), в итоге внедорожник опередил Ларгус.

МодельКоличество поставленных на учёт в январе-сентябре 2021 года, шт.Разница к АППГ, %Количество проданных в январе-сентябре 2021 года (по данным АЕБ), шт.Разница к АППГ, %
Granta93 781+13,590 986+7,8
Vesta84 554+19,882 860+14,3
Niva (объединены результаты Legend, Travel и Chevrolet Niva)40 555+33,039 631+25,6
Largus29 515+19,428 366+11,4
Xray17 912+27,317 901+30,2

Единственная модель бренда, чьи показатели практически совпадают по данным АЕБ и ГИБДД – высокий хэтчбек Lada Xray (разница всего на 11 экземпляров). Также это единственная модель в «вазовской» таблице, у которой показатель прироста (в процентном выражении) по количеству поставленных на учёт машин оказался меньше, чем по показателю проданных (от дилеров).

На фото: Lada Largus

Судя по данным от ГИБДД, в текущем году повысился спрос на седаны: этот тип кузова лидирует у Vesta (хотя в январе-сентябре 2020-го лучше расходились универсалы), а также у Granta. Правда, нельзя не отметить и «минус» у лифтбеков, а также зашкаливающий плюс хэтчбеков, которые в январе-сентябре 2020-го «не наскребли» результат даже в 1,5 тыс. поставленных на учёт машин. Скорее всего, объяснить это можно дефицитом автомобилей Lada, который вызван проблемами производства из-за нехватки микрочипов (как мы уже не раз отмечали – проблема глобальная). Так что сейчас клиентам приходится просто «брать, что дают»: по сути, многие дилеры сейчас вычищают склады.

Если вы хотите узнать больше о продажах самых разных марок в России, то читайте статью на сайте Kolesa.ru «Доминирование китайцев, рост премиума и интрига года: российский рынок за 3 квартала 2021».

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