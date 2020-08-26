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  • Нарушителей ПДД на автомобилях с иностранными номерами хотят наказывать по новой схеме

Нарушителей ПДД на автомобилях с иностранными номерами хотят наказывать по новой схеме

26.08.2020 190 0 0

Документ, который готовит МВД, должен «обеспечить неотвратимость наказания» игнорирующих ПДД водителей-иностранцев в РФ.

 

В России сейчас официально разрешено водить автомобили с иностранными номерами. Как сообщалось ранее, таких автомобилистов бывает очень сложно привлечь за нарушения правил дорожного движения, чем некоторые из них весьма активно пользуются. Большинство так и остаются безнаказанными. Эту ситуацию уже не первый год пытаются изменить в Министерстве внутренних дел РФ.

Разрабатываемый в рамках этой проблемы документ недавно пришлось изменить: как сообщает «Коммерсант», в МВД отказались от нескольких пунктов плана из-за давления со стороны министерств финансов и транспорта. Так, ведомству пришлось «поставить крест» на идее увеличить штат сотрудников для того, чтобы контролировать нарушителей ПДД, передвигающихся на машинах с иностранными госзнаками, а также на мыслях о создании на границах со странами ЕАЭС (помимо РФ в союз входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) сети стационарных пунктов с камерами, стоянками и терминалами для оплаты штрафов ГИБДД. 

В столичном ЦОДД отметили, что чаще всего из указанной категории на нарушениях ПДД ловят водителей на машинах с госзнаками из Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Важно то, что чаще всего виновниками являются россияне, которые целенаправленно покупают автомобили у иностранцев, чтобы таким образом избежать штрафов. Судя по этим данным, неудивительно, что в Минтрансе и Минфине не поддержали идею установки на госграницах постов со стоянками и терминалами оплаты.

По информации издания, нынешняя версия плана МВД включает в себя установку камер на подъездах к границам с перечисленными странами. Здесь предполагается использовать ресурсы госкомпании «Автодор» (в её доверительном управлении находятся платные трассы в России) и Росавтодор (отвечает за бесплатные автодороги федерального формата в стране).

Кроме того, в документе говорится о том, что нужно одобрить норму, которая обяжет иностранных перевозчиков и граждан оплачивать штрафы за нарушение ПДД до выезда из России. Предполагается, что, в случае неуплаты взысканий, транспорт такого водителя отправят на штрафстоянку. Контролировать отсутствие неоплаченных штрафов будут в Федеральной таможенной службе и Ространснадзоре.

Получать сведения об иностранных автовладельцах в полиции рассчитывают из системы международного страхования «Зелёная карта», это так называемое «международное ОСАГО» – документ приобретается при пересечении госграницы. Как заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), технологически использовать эту систему для подготовки постановлений о нарушении ПДД нельзя: она предназначена для урегулирования произошедшей в РФ аварии с участием иностранного гражданина.

Как стало известно ранее, в ГИБДД дали пояснения о том, какой транспорт с иностранными автономерами нужно регистрировать в РФ. Так, сейчас все владельцы ввозимых машин, стоящих на учёте в странах-участниках Евразийского экономического союза, обязаны зарегистрировать ТС в течение 10 дней либо со дня ввоза на территорию России на срок более одного года, либо со дня приобретения прав владельца автомобиля, ранее не стоявшего на учёте в РФ.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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