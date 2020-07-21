ГИБДД: ввозимые с иностранными номерами автомобили нужно регистрировать в РФ

Норма призвана поставить всех водителей на российских дорогах в равные условия. Это касается в том числе штрафов с камер.

В стране с начала 2020 года начали действовать нормы, в которых прописано, какой транспорт участвует в международном движении (а значит, его не нужно регистрировать в РФ), а какой нет. Однако этот документ вызвал вопросы водителей, передвигающихся по российским дорогам, так что ведомству пришлось дать дополнительные пояснения.



Согласно ныне действующей норме о регистрации транспортных средств, некоторые водители сейчас ездят на своих машинах с иностранными номерами не по закону. Ранее запретов на долговременное использование в РФ машин с госзнаками соседних государств не было, однако теперь они есть.

Как пояснили в ГИБДД, сейчас все владельцы ввозимых машин, зарегистрированных в странах-участниках Евразийского экономического союза, обязаны зарегистрировать ТС в течение 10 дней со дня ввоза на территорию России на срок более одного года либо со дня приобретения прав владельца автомобиля, ранее не состоявшего на государственном учёте на территории РФ. Напомним, в состав ЕАЭС помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.



Однако остаются и те, на кого требование зарегистрировать автомобиль в России не распространяется. Речь идёт о тех транспортных средствах, которые ввезены на территорию страны на срок менее одного года. Кроме того, правило не действует на машины, участвующие в международном движении: такими ТС считаются те, которые принадлежат лицу с местом жительства вне РФ (соответственно, они не поставлены на учёт в России и ввезены на срок менее одного года).

Для того, чтобы поставить ввезённый автомобиль на государственный учёт в России, нужен паспорт транспортного средства (ПТС). Его оформляют таможенные органы – либо в бумажном, либо в электронном виде.



Управление автомобилем с иностранными номерами, который по нынешним правилам должен быть зарегистрирован в РФ, является административным правонарушением. Виновники, пойманные в первый раз, караются штрафом в размере от 500 до 800 рублей, а для рецидивистов размер взыскания увеличен до 5 тыс. рублей, в качестве альтернативы применяется лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.



Проблема с машинами с иностранными номерами заключается в том, что они могут практически безнаказанно нарушать ПДД в России. В случае фиксации нарушения камерой правоохранители имеют право запросить у ФТС сведения об адресе автовладельца при оформлении постановления. Однако, как стало известно ранее, так поступает только московское управление ГИБДД и далеко не каждый раз. При этом водители оплачивают лишь четверть таких штрафов, большая же часть эти «письма счастья» игнорирует.

В прошлом месяце стало известно о том, что в МВД РФ подготовили проект, согласно которому страховые компании должны будут в обязательном порядке указывать личные данные иностранных собственников автомобилей при оформлении автостраховки (для передвижения в России). Предполагается, что эти сведения должны храниться в автоматизированной информационной системе ОСАГО (вместе с данными о машинах, зарегистрированных в РФ, и их собственниках).

