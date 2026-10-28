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Наступление на Европу: Great Wall Motor начнёт выпуск автомобилей в Болгарии

28.10.2026 1019 0 2
Наступление на Европу: Great Wall Motor начнёт выпуск автомобилей в Болгарии

Китайская компания Great Wall Motor (GWM) планирует в первом квартале 2027 года запустить крупноузловую сборку кроссовера Ora 5 на заводе компании Bulgaria Automotive Industry в селе Баховица Ловечской области. Руководство GWM рассчитывает, что локальная сборка поспособствует резкому росту продаж автомобилей GWM в Европе.

Компании GWM пока не удаётся стать значимым игроком на европейском авторынке и выйти на уровень продаж в сотни тысяч машин, как это уже удалось BYD, Chery, Geely и SAIC. По данным Reuters, в 2025 году продажи GWM в Европе сократились на 30% до 3500 автомобилей, а между тем уже в 2027 году китайская компания хочет реализовать в Европе 60 000 автомобилей. Локализация производства должна помочь GWM реализовать её амбиции в Европе: местная сборка позволит, как минимум, не платить ввозные пошлины — 10% на все машины и дополнительные 20,7% на электромобили китайского производства.

GWM уже производила автомобили в Болгарии в период с 2012 по 2016 год в рамках сотрудничества с местной компанией Litex Motors на её заводе в селе Баховица Ловечской области — здесь был организован выпуск недорогих топливных легковых моделей, внедорожников и пикапов. Производство было свёрнуто из-за финансовых трудностей Litex Motors: в 2017 году эта компания обанкротилась, теперь завод принадлежит компании Bulgaria Automotive Industry (BAI), она стала новым партнёром GWM на прежней площадке.

GWM Ora 5

Баховицкий завод рассчитан на выпуск 50 000 машин в год, GWM хочет производить здесь компактный кроссовер Ora 5, который дебютировал в Китае в 2025 году и сегодня поставляется в десятки стран в различных частях мира. В Европе эта модель продаётся как GWM Ora 5, так как в 2023 году Great Wall Motor решила не множить сущности в Европе и продавать здесь модели своих различных дочерних брендов под единой вывеской GWM.

GWM Ora 5

Любопытно, что GWM запустила марку Ora в 2018 году для выпуска исключительно электромобилей, но в 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, в связи с чем Ora стала предлагать и топливные машины. GWM Ora 5 предлагается в Европе в чисто электрической, гибридной и чисто бензиновой версиях. Бензиновая версия — самая дешёвая, в Германии она стоит от 24 990 евро. Бензиновая версия оснащается 1,5-литровой «турбочетвёркой» (160 л.с., 270 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, привод — только передний, разгон до 100 км/ч занимает 9,3 с, максимальная скорость — 190 км/ч.

GWM Ora 5

Какие версии GWM Ora 5 будут производиться в Болгарии, китайская компания пока не сообщает. Сборка будет крупноузловая, но некоторые комплектующие изначально будут европейского производства.

К 2029 году GWM хочет производить в Европе по 300 000 машин в год, для чего ей понадобится ещё один завод, но место для его строительства пока не выбрано — рассматриваются различные варианты в Болгарии, Румынии и Венгрии.

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