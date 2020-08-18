Не Chevrolet и не Holden: GM запустит новый бренд и будет продавать под ним Corvette

В прошлом месяце стало известно о том, что американский концерн подал заявку на регистрацию товарного знака GMSV в Австралии.

Стратегию для укрепления бизнеса в General Motors разработали ещё пять лет назад, с тех пор концерн продолжает следовать этому плану. Согласно ему, GM нужно уйти с тех рынков, которые не могут обеспечить тот уровень доходов, который требуют акционеры. Ранее стало известно о том, что в список таких рынков вошли Австралия и Новая Зеландия: там «в отставку» отправили автомобили бренда Holden, продажи машин завершат к 2021 году.



На фото: Chevrolet Corvette Stingray (C8), версия для США

Из-за ухода Holden в интернете появились слухи о том, что американский концерн намерен покинуть австралийский рынок в полном составе. Но, как стало известно в конце прошлого месяца, у руководства концерна иные планы: так, General Motors подал заявку на регистрацию нового товарного знака в Австралии – GMSV.

Под новым автомобильным брендом в Австралии, судя по заявке в местный патентный орган, концерн будет продавать товары и предлагать услуги, связанные с различными транспортными средствами: помимо автомобилей и двигателей к ним в документе перечислены воздушные суда, лодки, трейлеры, велосипеды, автобусы, грузовые машины и мотоциклы. Также в списке есть запчасти и аксессуары для этих ТС. Ожидается, что марка стартует в конце текущего года. Она получит часть нынешних дилерских центров Holden и Holden Special Vehicles (HSV).



Как мы отмечали ранее, новая компания, вероятно, будет выполнять HSV – импортировать в Австралию модернизированные модели бренда Chevrolet. Такие автомобили имеют «переставленный» на правую сторону руль. В числе моделей «Шеви», которые будет поставлять GMSV полноразмерные пикапы Silverado1500 LTZ и Silverado 2500. Теперь в Cars Guide также сообщают о том, что линейку нового бренда в 2021 году пополнит и Corvette Stingray.



На фото: салон Chevrolet Corvette Stingray (C8), версия для США

Автомобиль также будет иметь руль справа, под капотом базовой версии Corvette для Австралии 503-сильный двигатель LT2 V8 объёмом 6,2 литра, максимальный крутящий момент – 640 Нм. В пару к нему предлагается восьмиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 312 км/ч.

Пока что официальной информации об австралийской линейке бренда нет. По предварительным данным, её могут пополнить внедорожники Tahoe и Suburban, а также спорткар Camaro. Кроме того, GM может вывести на этом рынке электрические автомобили семейства GMC Hummer и бренда Cadillac.



Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что руководство Holden обвиняют в мошенничестве и давлении на дилеров. Иск подготовила Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей. Организация, в частности, недовольна компенсационными переговорами GM Holden с представителями сети, при этом есть подозрения, что на них оказывают давление, чтобы они согласились на невыгодные условия.

