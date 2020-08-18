Бизнес ×
  • Не Chevrolet и не Holden: GM запустит новый бренд и будет продавать под ним Corvette

Не Chevrolet и не Holden: GM запустит новый бренд и будет продавать под ним Corvette

18.08.2020 65 0 0

В прошлом месяце стало известно о том, что американский концерн подал заявку на регистрацию товарного знака GMSV в Австралии.

 

Стратегию для укрепления бизнеса в General Motors разработали ещё пять лет назад, с тех пор концерн продолжает следовать этому плану. Согласно ему, GM нужно уйти с тех рынков, которые не могут обеспечить тот уровень доходов, который требуют акционеры. Ранее стало известно о том, что в список таких рынков вошли Австралия и Новая Зеландия: там «в отставку» отправили автомобили бренда Holden, продажи машин завершат к 2021 году.

На фото: Chevrolet Corvette Stingray (C8), версия для США

Из-за ухода Holden в интернете появились слухи о том, что американский концерн намерен покинуть австралийский рынок в полном составе. Но, как стало известно в конце прошлого месяца, у руководства концерна иные планы: так, General Motors подал заявку на регистрацию нового товарного знака в Австралии – GMSV.

Под новым автомобильным брендом в Австралии, судя по заявке в местный патентный орган, концерн будет продавать товары и предлагать услуги, связанные с различными транспортными средствами: помимо автомобилей и двигателей к ним в документе перечислены воздушные суда, лодки, трейлеры, велосипеды, автобусы, грузовые машины и мотоциклы. Также в списке есть запчасти и аксессуары для этих ТС. Ожидается, что марка стартует в конце текущего года. Она получит часть нынешних дилерских центров Holden и Holden Special Vehicles (HSV).

Как мы отмечали ранее, новая компания, вероятно, будет выполнять HSV – импортировать в Австралию модернизированные модели бренда Chevrolet. Такие автомобили имеют «переставленный» на правую сторону руль. В числе моделей «Шеви», которые будет поставлять GMSV полноразмерные пикапы Silverado1500 LTZ и Silverado 2500. Теперь в Cars Guide также сообщают о том, что линейку нового бренда в 2021 году пополнит и Corvette Stingray. 

На фото: салон Chevrolet Corvette Stingray (C8), версия для США

Автомобиль также будет иметь руль справа, под капотом базовой версии Corvette для Австралии 503-сильный двигатель LT2 V8 объёмом 6,2 литра, максимальный крутящий момент – 640 Нм. В пару к нему предлагается восьмиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 312 км/ч.

Пока что официальной информации об австралийской линейке бренда нет. По предварительным данным, её могут пополнить внедорожники Tahoe и Suburban, а также спорткар Camaro. Кроме того, GM может вывести на этом рынке электрические автомобили семейства GMC Hummer и бренда Cadillac.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что руководство Holden обвиняют в мошенничестве и давлении на дилеров. Иск подготовила Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей. Организация, в частности, недовольна компенсационными переговорами GM Holden с представителями сети, при этом есть подозрения, что на них оказывают давление, чтобы они согласились на невыгодные условия.

Австралия авторынок General Motors бизнес Holden Chevrolet

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Можно попроще, можно посложнее: стоит ли покупать Ford Kuga II за 1,3 миллиона рублей Сегодня мы в очередной раз обратимся к классическому вопросу: кроссовер за миллион-полтора – какой купить? Вариантов здесь масса: те, кто готов отдавать эти деньги за машину в возрасте 8-12... 1401 0 0 18.08.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Skoda Kodiaq Kodiaq на нашем рынке появился не так уж давно – всего пару лет назад. И у меня были некоторые сомнения: а найду ли я в отзывах что-то более-менее объективное и интересное? Сомневался я зря.... 2119 2 0 18.08.2020
Статьи / Бизнес Подписка на автомобиль: разбираем на примере Hyundai Mobility Онлайн-подписка на автомобиль – сравнительно новая на российском рынке услуга, быстро набирающая популярность. Тренд на шеринговое потребление дошел и до российских автовладельцев, которые в... 1012 0 0 17.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 52632 7 151 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 44884 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 33302 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings