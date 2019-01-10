Не допустить ДТП: в РФ работают над системой предупреждения об авариях

С её помощью автомобили смогут обмениваться информацией с другими машинами и элементами дорожной инфраструктуры.

Чтобы снизить смертность на дорогах, российские разработчики занимаются системой, которая сможет заранее предупреждать водителей об опасностях. Согласно статистике ГИБДД, за неполный прошлый год (с января по ноябрь 2018-го) в стране свыше 16 тысяч человек погибли в ДТП. Новая система призвана заранее сообщать водителям о вероятных ДТП, чтобы у них была возможность затормозить или съехать на обочину.

Задача системы – оперативно собирать и передавать сведения о дорожной обстановке водителям и в центры обработки информации. Для этого она будет использовать ныне установленные камеры, бортовые устройства, которые хотят начать устанавливать в авто, а также новое оборудование – придорожный блок Road Side Unit.

Например, система будет оповещать водителей, подъезжающих к перекрёстку, о том, что за поворотом дороги на «зебру» вышел пешеход. Тогда они успеют заранее снизить скорость и пропустить его. Она также сможет «увидеть» машины на встречной полосе и предупредит о них тех, кто планирует совершить обгон.

Помимо этого система сможет фиксировать скорость, направление движения машин и степень нажатия на педали. Эти данные будут получать бортовые устройства, которые планируется устанавливать в машины. Однако отметим, вряд ли все автовладельцы захотят обзавестись такими «следящими» приборами, даже если их будут выдавать бесплатно.

Предполагается, что на новые серийные автомобили их могут начать устанавливать на заводах (тогда стоимость скорее всего заложат в цену машины), однако большая часть автопарка страны – это «бэушки», многие из которых старше 10-15 лет. Так что не совсем понятно, как эту идею планируется применять на практике.

Как сообщают «Известия», проект по созданию системы предупреждения о ДТП сейчас находится на этапе подготовки испытаний. Тестировать её планируют на нескольких участках федеральных трасс, речь идёт об М-7 «Волга» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Предполагается, что эта система позволит не только снизить смертность на дорогах при использовании обычного транспорта, но и исключит ДТП при движении «беспилотников». Это позволит ускорить внедрение автомобилей с автопилотом в РФ. В прошлом году стало известно о том, что на дороги Москвы и Татарстана выпустят такие машины. Эксперимент завершится 1 марта 2022 года.

Чтобы водители в потоке могли увидеть беспилотные автомобили, у них на корме будет наклейка: знак «Автономное управление» – равносторонний треугольник белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы – 1/10 стороны), в него вписана буква «А» чёрного цвета.

В начале декабря прошлого года стало известно о том, что для водителей в России придумали новые правила, они касаются поведения рядом с беспилотными машинами. Автомобилистов просят не «подрезать» их, не сигналить, не махать руками и т.д. Основное требование – вести себя как обычно.