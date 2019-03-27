Недорогой седан Chevrolet на шасси старого Cruze получил салон «под спорт»

Компания Chevrolet готовится вывести на рынок очередную компактную «четырехдверку». Первыми модель получат китайцы, затем она доберется до стран Южной Америки.

Новый седан «поднебесное» подразделение General Motors рассекретило на прошлой неделе. Для КНР модель назвали Onix, ее позиционируют в качестве преемника Cavalier, доступного на местном рынке с 2016 года. На презентации была представлена «оспортивленная» версия Redline, ее особенности – выполненные в черном 16-дюймовые диски и корпуса наружных зеркал, а также акценты красного цвета. Двери той машины были заперты, салон китайским журналистам тогда не показали. Теперь же Chevrolet распространила изображения интерьера новинки, причем опять в варианте исполнения Redline.

1 / 3 Chevrolet Onix для Китая 2 / 3 Chevrolet Onix для Китая 3 / 3 Chevrolet Onix для Китая

За «спорт» внутри такого Chevrolet Onix отвечают усеченное рулевое колесо и кресла с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. На передней панели и картах дверей есть бежевые вставки. Также седан получил мультимедийную систему с «парящим» сенсорным экраном. А вот виртуальная «приборка» модели не досталась. Китайские СМИ рапортуют, что в салоне Onix имеются 22 отделения под мелочевку. Известен и объем багажника – 469 литров против 405 литров у Cavalier.

1 / 3 Chevrolet Onix для Китая 2 / 3 Chevrolet Onix для Китая 3 / 3 Chevrolet Onix для Китая

Предполагалось, что в основе Оникса лежит новая платформа, разработанная GM совместно со своим давним партнером – концерном SAIC. Однако во время премьеры «четырехдверки» профильные медиа выяснили, что модель построена на шасси от Кавалера. Последний, в свою очередь, базируется на «тележке» Delta от старого Chevrolet Cruze. Длина Onix равна 4474 мм, что на 70 мм меньше, чем у Cavalier. Размер колесной базы у машин идентичен – 2600 мм.

Китайцам Оникс предложат с бензиновыми «турботройкой» 1.0 и атмосферной «четверкой» 1.3 мощностью 116 и 103 л.с. соответственно. О коробках информации пока нет. Chevrolet Cavalier в Китае доступен со 113-сильным трехцилиндровым турбомотором 1.0 и 120-сильным четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5. Первый двигатель работает в паре с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй сочетается с 5МКП или 6АКП.

1 / 5 Chevrolet Onix для Китая 2 / 5 Chevrolet Onix для Китая 3 / 5 Chevrolet Onix для Китая 4 / 5 Chevrolet Onix для Китая 5 / 5 Chevrolet Onix для Китая

Производство новой «четырехдверки» для рынка КНР наладят на местном заводе СП GM и SAIC, в продажу модель поступит до конца текущего года. Цены еще не объявлены, но китайские СМИ полагают, что Onix окажется дешевле Cavalier, который сегодня стоит от 79 900 юаней (около 764 000 рублей по актуальному курсу).

Любопытно, что Кавалер в Поднебесной пользуется неплохим спросом: в 2018-м реализовано 252 108 автомобилей, что на 33% больше по сравнению с 2017-м. Не исключено, что этот седан все же останется в китайской линейке Chevrolet.

1 / 3 Chevrolet Cavalier. Модель производят в Китае, но ее также поставляют на экспорт - например, в Мексику 2 / 3 Chevrolet Cavalier. Модель производят в Китае, но ее также поставляют на экспорт - например, в Мексику 3 / 3 Chevrolet Cavalier. Модель производят в Китае, но ее также поставляют на экспорт - например, в Мексику

Между тем «четырехдверка» Onix «эксклюзивом» для Китая не станет – модель также будут собирать и продавать в Южной Америке. Там она появится в качестве Prisma следующей генерации, ведь Ониксом на южноамериканском рынке зовется соплатформенный хэтчбек. «Пятидверка» тоже скоро сменит поколение, но китайцам хэтч не достанется.

В России же новый седан Chevrolet представлен не будет, марка решила продвигать у нас дорогие модели (старая Niva от СП GM-Avtovaz не в счет): Camaro, Tahoe, Corvette и Traverse. Впрочем, Шеви хотя бы продолжает продавать в РФ «легковушки», тогда как другая американская компания – Ford – вскоре полностью выведет с нашего рынка легковые автомобили, оставив лишь семейство Transit.