Бюджетный седан Chevrolet Onix: новая жизнь старого Круза

Китайское подразделение корпорации General Motors представило новый компактный седан Onix, который в перспективе станет глобальной моделью.

Если в Северной Америке и Европе General Motors потерпела поражение в сегменте массовых легковушек и уже практически ушла из него, то в Китае и Южной Америке недорогие седанчики и хэтчбеки продолжают приносить ей прибыль. В Бразилии, например, в прошлом году абсолютным бестселлером стал субкомпактный хэтчбек Onix – продано 210 458 экземпляров, тогда как в Китае наиболее успешной моделью марки Chevrolet стал компактный седан Cavalier – реализовано 252 108 штук (13 место в рейтинге самых продаваемых новых автомобилей).

На этой неделе бразильское подразделение GM объявило, что имя Onix станет глобальным, а китайское опубликовало первую фотографию Оникса нового поколения, который на деле оказался слегка перелицованным компактным седаном Cavalier образца 2016 года, и на китайском потребительском сайте Chevrolet новинка тоже пока помещена в раздел Cavalier. Собственно, в Китае презентация Оникса уже прошла, и местные СМИ, в частности xcar.com.cn, её посетили, однако, интерьер пока засекречен. На публику новый Onix выехал в эффектном спортивном обвесе Redline на чёрных 16-дюймовых литых колёсах, но с барабанными задними тормозами. Снаружи от Cavalier он отличается, в сущности, лишь новой светотехникой и слегка увеличенной фальшрадиаторной решёткой.

Новой официальной информации о технике после публикации тизера в начале этой неделе, к сожалению, не появилось, но китайские коллеги, заглянувшие под днище машины, уверяют, что это всё тот же Cavalier, а не полностью новая модель, как утверждает GM. Напомним, что Cavalier построен на укороченной платформе Delta от Chevrolet Cruze первого поколения и имеет колёсную базу в 2600 мм. Такая же база – у Оникса, но по длине (4474 мм) он на 70 мм короче, чем Cavalier, а ширина уменьшилась на 49 мм до 1730 мм. Высота, наоборот, увеличились на 4 мм до 1471 мм. Все эти несущественные размерные корректировки понадобились, очевидно, для того, чтобы точнее позиционировать Onix в тесном китайском модельном ряду Chevrolet, где сейчас наличествуют аж три компактных седана – Cruze, Monza и, собственно, Onix, причём Cavalier, на смену которому Onix формально пришёл, тоже, скорее всего, на какое-то время задержится в продуктовой линейке.

Известно, что китайский Onix будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями на выбор: атмосферным объёмом 1,3 л (103 л.с.) и наддувным объёмом 1,0 л (116 л.с.). О коробках передач пока сведений нет.

В продаже Onix появится летом этого года, и ожидается, что он будет стоить чуть дешевле, чем Cavalier, за который сейчас просят как минимум 79 900 юаней (762 тысячи рублей в переводе по текущему курсу).

В России Onix, скорее всего, никогда не появится, так как GM приняла решение продвигать в нашей стране только дорогие импортные модели, а бюджетный седан может быть конкурентоспособным лишь при условии локальной сборки, заниматься которой американцы сейчас точно не будут.