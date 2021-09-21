Недорогой кросс Tata, который бросит вызов Suzuki Ignis и новому Citroen: свежие фото и видео

Месяц назад компания Tata распространила единственное полноценное изображение «пятидверки» Punch, теперь же опубликованы новые фирменные картинки и видео, на которых модель показана со всех сторон. Кроме того, производитель наконец-то раскрыл интерьер. Напомним, Tata позиционирует Punch в качестве кроссовера, этот компакт является серийным воплощением прошлогоднего концепта HBX, который, в свою очередь, «вырос» из другого шоу-кара – дебютировавшего в 2019-м H2X.
Кросс построен на платформе ALFA (Agile Light Flexible Advanced) собственной разработки Таты, та же «тележка» лежит и в основе хэтчбека Altroz. Габариты Tata Punch все еще не названы, хотя товарный паркетник вряд ли далеко ушел от HBX. Длина последнего составляет 3840 мм, колесная база – 2450 мм.
Внешне серийная «пятидверка» в целом повторила своего предвестника, разве что упростили бамперы, с боков убрали рельефные накладки, вдобавок модель лишилась внедорожной резины. «Фишки» экстерьера – двухъярусная головная оптика, «квадратные» колесные арки и спрятанные сверху ручки задних дверей.
В салоне отличий от концепта еще меньше: белые и голубые декоративные вставки вместо золотых да с передней панели исчез компас. Рулевое колесо и «приборка» с крупным цветным экраном (но сами приборы – аналоговые) такие же, как у родственного хэтча Altroz. В арсенале модели также значатся мультимедийная система с торчащим из панели тачскрином и климат-контроль. Кроме того, местные СМИ надеются, что в список оборудования войдут камера заднего вида и круиз-контроль.
По предварительным данным, Tata Punch предложат с трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» 1.2 Revotron, который знаком по другим моделям компании (на Altroz, например, он выдает 86 л.с.). Индийцы еще пишут, что паркетнику могли отрядить и турбоверсию этого двигателя (110 л.с.). Новинке прочат пятиступенчатую «механику» и роботизированную коробку, привод же наверняка только передний.
Официальную презентацию должны провести в ближайшее время, продажи стартуют до конца текущего года. Главным конкурентом Punch на домашнем рынке считается Maruti Suzuki Ignis, то есть можно ориентироваться на его цену: Игнис там сегодня стоит от 510 000 рупий, что эквивалентно примерно 508 000 рублей по актуальному курсу. А в следующем году у компактов Suzuki и Tata в Индии появится соперник от Citroen – кросс-хэтч C3.
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