Недорогой кросс Tata, который бросит вызов Suzuki Ignis и новому Citroen: свежие фото и видео

В продажу новинка индийской марки поступит до конца текущего года. Цены должны оказаться привлекательными, но при этом совсем «бедным» паркетник не будет.

Месяц назад компания Tata распространила единственное полноценное изображение «пятидверки» Punch, теперь же опубликованы новые фирменные картинки и видео, на которых модель показана со всех сторон. Кроме того, производитель наконец-то раскрыл интерьер. Напомним, Tata позиционирует Punch в качестве кроссовера, этот компакт является серийным воплощением прошлогоднего концепта HBX, который, в свою очередь, «вырос» из другого шоу-кара – дебютировавшего в 2019-м H2X.

Серийный Tata Punch 1 / 3 Серийный Tata Punch 2 / 3 Серийный Tata Punch 3 / 3

Кросс построен на платформе ALFA (Agile Light Flexible Advanced) собственной разработки Таты, та же «тележка» лежит и в основе хэтчбека Altroz. Габариты Tata Punch все еще не названы, хотя товарный паркетник вряд ли далеко ушел от HBX. Длина последнего составляет 3840 мм, колесная база – 2450 мм.



Внешне серийная «пятидверка» в целом повторила своего предвестника, разве что упростили бамперы, с боков убрали рельефные накладки, вдобавок модель лишилась внедорожной резины. «Фишки» экстерьера – двухъярусная головная оптика, «квадратные» колесные арки и спрятанные сверху ручки задних дверей.

Серийный Tata Punch

В салоне отличий от концепта еще меньше: белые и голубые декоративные вставки вместо золотых да с передней панели исчез компас. Рулевое колесо и «приборка» с крупным цветным экраном (но сами приборы – аналоговые) такие же, как у родственного хэтча Altroz. В арсенале модели также значатся мультимедийная система с торчащим из панели тачскрином и климат-контроль. Кроме того, местные СМИ надеются, что в список оборудования войдут камера заднего вида и круиз-контроль.



Серийный Tata Punch 1 / 2 Серийный Tata Punch 2 / 2

По предварительным данным, Tata Punch предложат с трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» 1.2 Revotron, который знаком по другим моделям компании (на Altroz, например, он выдает 86 л.с.). Индийцы еще пишут, что паркетнику могли отрядить и турбоверсию этого двигателя (110 л.с.). Новинке прочат пятиступенчатую «механику» и роботизированную коробку, привод же наверняка только передний.



Официальную презентацию должны провести в ближайшее время, продажи стартуют до конца текущего года. Главным конкурентом Punch на домашнем рынке считается Maruti Suzuki Ignis, то есть можно ориентироваться на его цену: Игнис там сегодня стоит от 510 000 рупий, что эквивалентно примерно 508 000 рублей по актуальному курсу. А в следующем году у компактов Suzuki и Tata в Индии появится соперник от Citroen – кросс-хэтч C3.

