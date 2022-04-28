Недорогой пикап Chevrolet Montana, который бросит вызов Fiat Toro и Renault Oroch: новые кадры

Грядущей модели прочат двигатели от родственного паркетника Tracker. На рынок новинка выйдет в следующем году, но не исключено, что презентацию проведут раньше.

Прежде имя Montana носил маленький грузовичок Шеви с двухдверным кузовом, его производило бразильское предприятие General Motors, та модель продержалась на конвейере 18 лет, успев сменить два поколения (выпуск прекратился в прошлом году). Новый же пикап будет совсем другого формата – с полноценной четырехдверной кабиной. Впрочем, общая концепция все же сохранится: относительно недорогой грузовик с несущим кузовом. А главными конкурентами такой Монтаны станут Fiat Toro и Renault Oroch (сделан из «первого» Дастера). Выпуск опять же наладят в Бразилии, то есть основным ареалом обитания останется Латинская Америка.

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Ранее местное подразделение GM распространило несколько тизеров, теперь же опубликованы кадры замаскированных прототипов, проходящих финальные испытания. Кадры эти неважного качества, но они все-таки позволяют представить, какой получится модель.



Новый пикап Chevrolet Montana

Ближайшим родственником новой Montana является паркетник Chevrolet Tracker актуального поколения: в основе обеих моделей лежит «тележка» GEM (Global Emerging Markets), и на ней же построены последние седан и хэтч Chevrolet Onix. А вот облик пикапа сделают в стиле другого кросса Шеви – Trailblazer (у него иная платформа). То есть Монтана тоже получит двухъярусную головную оптику. На официальных кадрах «брови» ходовых огней заклеены, но их хорошо видно на реальных шпионских фото, успевших разлететься по Сети.



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Интерьер еще не засвечен. Вполне возможно, что пикапу достанется необычное табло, как у только-только рассекреченного «оспортивленного» Tracker RS для Китая (скорее всего, впоследствии аналогичный интерьер получат и остальные Трэкеры).



Бразильские профильные СМИ считают, что Chevrolet Montana предложат с трехцилиндровым турбомотором 1.2 от локального Tracker (в Бразилии он «питается» как бензином, так и этанолом, максимальная отдача – 133 л.с.). Кроме того, некоторые прочат новинке «турботройку» 1.3 (165 л.с.) от китайского паркетника. Между тем упомянутый выше Chevrolet Tracker RS оснащен «турбочетверкой» 1.5 (184 л.с.), и мы бы не исключали того, что именно этот мотор будут ставить на пикап. А вот полного привода у родственного кроссовера нет, то есть грузовичок также может оказаться исключительно переднеприводным.

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В Латинской Америке продажи нового пикапа Chevrolet Montana стартуют в 2023-м, хотя премьеру могут провести под конец текущего года.

