Московская область продолжает реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги»: Госавтоинспекция, Министерство социальных и информационных коммуникаций, Минтранс Подмосковья и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» совместно проводят социальный раунд «Некуда спешить», направленный на повышение уровня информированности участников дорожного движения. Подчеркнем – всех участников. Задача раунда: напомнить о важности соблюдения скоростного режима и дистанции, а также привлечь общественное внимание к проблемам аварийности на дороге. Сотрудники ГАИ совместно с активистами с 12 июня по 2 июля проводят тематические мероприятия, направленные на различные социальные и возрастные группы. О чем будут говорить? Да все о том же, ведь повторение – мать учения: о важности соблюдения правил дорожного движения.

Никогда не поздно напомнить и водителям, и пассажирам, и пешеходам, что дистанция – важный залог безопасности. Ее надо соблюдать всегда, а порой и увеличивать: когда на дороге плохая видимость или впереди большегруз – чуть больше «воздуха». Не нужно резко тормозить – далеко не все участники потока оценят такой маневр по достоинству. Паркуясь или совершая любой другой маневр, – помни о людях вокруг, а не только о себе. Простые вроде как правила, всем понятные, а требуют регулярного напоминания. Иначе начинают замыливаться, приводя в итоге к непониманию, конфликтам и авариям. Согласны?

Сколько лет идет безостановочный диалог о скорости – а воз и ныне там. Годами до водителей пытаются донести, что нарушение скоростного режима – верный путь к аварии. Треть всех ДТП происходит по причине превышения скорости. Но и по сей день это самое «популярное» нарушение ПДД: 97% штрафов в Подмосковье выписываются за скорость. Вот и отчет Научного центра БДД МВД России подтверждает общую статистику: основным видом нарушений, ставшим причиной ДТП в 2022 году, стало несоответствие скорости конкретным условиям движения – 3 385 случаев. Три с ощутимым гаком тысячи аварий! И многие из них – с тяжелыми последствиями. Автомобильный парк России моложе не становится, ветшает, на многих автомобилях тормоза работают далеко не на 100% от заложенного инженером. Про состояние шин – лучше даже не вспоминать: огромное количество автолюбителей текущей весной перешли в режим экономии и вообще не переобували покрышки. В таких условиях превышение скорости – приговор. Тот же пешеход практически не имеет шансов выжить, если происходит наезд с превышением скорости! В результате – ДТП с погибшими.

В России нештрафуемый порог, в отличие от Европы и даже братской Белоруссии, составляет 20 км/ч. Проще говоря, водители автоматически плюсуют к знаку дополнительные двадцать километров, что приводит к 80 км/ч на городских улицах. В тандеме с уже сказанным – это чрезвычайная нагрузка, опасная человеческими жертвами. Нештрафуемый порог – тоже нарушение, даже если за него не положен штраф. А водитель, занятый арифметикой вместо соблюдения ПДД, – такой же нарушитель.

Превышение установленной скорости движения – тот случай, когда надо бороться всеми законными методами, что имеются на данный момент. И словом, и делом: помимо непрерывных социальных кампаний должен быть и кнут. Его роль выполняют комплексы фотовидеофиксации: да, водители их недолюбливают, однако только такой метод вынуждает соблюдать ПДД и дает результат. Камеры могут быть установлены не повсеместно, а только на аварийных участках – таков закон. Не хочешь камер – не попадай в аварии, читай, соблюдай ПДД.

Стоит поставить комплекс и сопутствующий ему знак, как за первые две-три недели начинает существенно снижаться количество нарушений правил дорожного движения. Следующие несколько месяцев идет дальнейшее, но уже плавное снижение числа нарушителей. В итоге – шестикратное снижение количества нарушений за полгода. За статистикой мы следим непрерывно, но везде она единогласна: число нарушений и, как следствие, число аварий комплексы фотовидеофиксации снижают неуклонно. Далеко ходить не надо – сами водители, не смущаясь, отвечают, что снижают скорость только перед камерой. Итого – с 2016 года в Московской области количество ДТП, погибших и раненых снизилось более чем на 40%. Александр Домбровский директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения)

Да, многие снижают скорость только перед камерой. Стоит ее проехать, как скорости снова возрастают. В результате транспортный поток становится дерганным, движется рывками, создавая все новые и новые условия для возникновения ДТП. Какая уж тут дистанция! Многое было уже сказано про метод контроля средней скорости: и поток бы стал плавнее, и нарушений меньше, и количество сократилось бы. Но пока этот инструмент, надеемся временно, ушел в архив, хотя технические возможности есть, а потребность – того выше.

Аварии у нас в большинстве своем из-за неправильного выбора скорости движения автомобиля и превышения ее допустимых значений. Разгон, потом торможение перед камерой, потом снова разгон – разве в таком ритме можно ехать без происшествий? Особенно это видно на трассах, где и так высокая скорость разрешена, но особо торопливые водители стремятся выжать максимум из возможностей своего автомобиля. Итог всегда одинаков – невинные люди страдают. Необходимо неукоснительно соблюдать ПДД и уважительно относиться друг к другу на дороге – это залог безопасности! Ирина Скалябина генеральный директор общественной организации «Союз безопасности дорожного движения», полностью на стороне «средней скорости»

Скорость, скорость и еще раз скорость, а также дистанция, вежливость и соблюдение ПДД – вот залог безопасности дорожного движения. Начинать, конечно, нужно всегда с себя. Но и напомнить окружающим, что дорога у нас одна на всех – тоже не вредно и не зазорно. И совершенно не важно, кем мы являемся – водителями, пассажирами или пешеходами. Ведь все вместе и каждый по отдельности, мы – полноправные участники дорожного движения. И правила этого самого дорожного движения для всех одни. Независимо от статуса, возраста и позиции относительно руля.