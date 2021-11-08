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  • Нелюбимый в Китае, но желанный в РФ: названа дата премьеры обновлённого Skoda Karoq

Нелюбимый в Китае, но желанный в РФ: названа дата премьеры обновлённого Skoda Karoq

08.11.2021 2007 4 0

Компания Skoda объявила, что рестайлинговая версия кроссовера Skoda Karoq будет представлена 30 ноября, но вряд ли обновки оперативно доберутся до России.

 

Компактный Karoq в 2017 году заменил в продуктовой линейке Skoda кроссовер Yeti. Karoq в отличие Yeti не предложил потребителю никаких оригинальных дизайнерских решений, но потребителю, как показала статистика, они и не были особенно нужны: за три с половиной года производства Karoq (его собирают в Европе, в России и в Китае) разошёлся по миру тиражом более 500 тысяч штук, стал самым востребованным кроссовером марки Skoda и второй по популярности моделью чешской марки после Octavia. Но это в глобальном масштабе, а картина от региона к региону не такая однозначная.

Дорестайлинговый Skoda Karoq российской сборки

Так, в России у Карока всё прекрасно, локализованный в Нижнем Новгороде кроссовер в этом году уверенно обогнал по продажам Октавию: за первые три квартала, по данным АЕБ, реализовано 15 263 шт. (+56% по сравнению с АППГ) и 9412 шт. (-48%) соответственно. Лучше Карока в РФ продаётся только бюджетный лифтбек Rapid — 33 948 шт.

В Европе, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, Karoq с января по сентябрь этого года разошёлся тиражом 63 328 шт. (+6%) и пропустил вперёд младший переднеприводный паркетник Kamiq (68 990 шт., +28%), хэтчбек Fabia (72 558 шт., 0%) и семейство Octavia (112 071 шт., -13%).

А вот в Китае показатели у Карока очень скромные: за первые три квартала, по данным ресурса CarSalesBase, продажи рухнули на 44% до 7294 единиц, тогда как в целом марка Skoda просела на 62% — продано 36 400 автомобилей. Наиболее востребованной моделью чешской марки в Поднебесной пока остаётся субкомпактный кроссовер Kamiq: реализовано 12 328 шт. (-52%). Для сравнения скажем, что ближайший родственник Карока — VW Tiguan — с января по сентябрь разошёлся в Китае тиражом 113 803 шт. (-3%), в Европе — 116 845 шт. (+4%), в России — 25 908 шт. (+9%).

Дорестайлинговый Skoda Karoq российской сборки

Шпионские снимки обновлённого Skoda Karoq в камуфляже стали появляться в европейских СМИ минувшим летом, на основе этих снимков наш художник Никита Чуйко сделал рендеры рестайлингового кроссовера. Революционных изменений ни во внешности, ни по части техники у Карока мы не ждём, но полагаем, что визуальных изменений будет достаточно, чтобы легко идентифицировать обновлённый кроссовер на дороге: новые зауженные фары, изменённая форма радиаторной решётки, новая графика задних фонарей.

Дорестайлинговый Skoda Karoq российской сборки

Гамма силовых агрегатов в России вряд ли изменится, тем более что её перетряхнули совсем недавно — летом этого года. Обновки в дизайне до российского Карока, конечно, доберутся, но не в этом году — помнится, рестайлинговый старший кроссовер Kodiaq вышел на российский рынок на полгода позже, чем в Европе.

кроссовер новинки рестайлинг Skoda Skoda Karoq

 

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4 комментария
09.11.2021 00:11
Papirus (@sc_1968)

А ценник установят на уровне Инфинити FX пару лет назад? Ф топку.

09.11.2021 00:48
Хомка

Ещё ни одного Карока в городе не встречал. Так ли он желан?

09.11.2021 06:34
IlRoz

За полтора года ни одного? Что за регион?

09.11.2021 06:34
IlRoz

Для сравнения скажем, что ближайший родственник Карока — VW Tiguan — с января по сентябрь разошёлся в Китае тиражом 113 803 шт. (-3%), в Европе — 116 845 шт. (+4%), в России — 25 908 шт. (+9%).

Ближайший родственник Карока всё же Таос, он же Тару в Китае.

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