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Немодные: как выглядели бы Zeekr c обычными фарами

09.07.2024 100 0 0

Месяц назад мы представляли модели Zeekr без верхнего «этажа» передней оптики, а сейчас изобразим, как они могут выглядеть с традиционными фарами.

Ранее мы уже делали подобные рендеры, посвящённые моделям BMW и Hyundai с двухъярусными фарами. Теперь проведём аналогичный рестайлинг китайским электромобилям, и начнём с лифтбека 001, представленного в 2021 году и ставшего первой серийной моделью компании. Основные блоки фар у изображённого на рендере автомобиля теперь расположены чуть выше и «срослись» с верхними сегментами светодиодных ходовых огней, благодаря чему получилась оригинальная форма фар, по-фирменному огибающая колёсные арки. Кстати, ранее в этом году был представлен рестайлинговый 001.

Рендер Zeekr 001 с традиционными фарами
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Стандартный Zeekr 001
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В случае с кроссовером Х, появившимся весной прошлого года, можно сделать иначе: его верхние блоки с ходовыми огнями вполне похожи на полноценные фары, просто их можно расположить немного ниже и увеличить в размерах, чтобы там разместились блоки ближнего и дальнего света. От вытянутых горизонтальных фар, встроенных в бампер, при этом можно избавиться.   

Рендер Zeekr X с традиционными фарами
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Стандартный Zeekr X
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Ещё одна модель Zeekr c необычной передней оптикой — минивэн 009, премьера которого состоялась летом 2022 года. Как и в ситуации с лифтбеком 001, здесь новые фары образовались путём «слияния» верхних и нижних сегментов, благодаря чему образовалась новая форма, вписанная в дизайн передней части. При этом сохранились характерные разновеликие «клыки» светодиодных ходовых огней. Напомним, весной этого года минивэн 009 получил мощную VIP-версию.  

Рендер Zeekr 009 с традиционными фарами
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Стандартный Zeekr 009
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Между тем, китайская компания готовит новый кроссовер, который уже показали в маскировочной плёнке.  

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