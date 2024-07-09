Месяц назад мы представляли модели Zeekr без верхнего «этажа» передней оптики , а сейчас изобразим, как они могут выглядеть с традиционными фарами.

Ранее мы уже делали подобные рендеры, посвящённые моделям BMW и Hyundai с двухъярусными фарами. Теперь проведём аналогичный рестайлинг китайским электромобилям, и начнём с лифтбека 001, представленного в 2021 году и ставшего первой серийной моделью компании. Основные блоки фар у изображённого на рендере автомобиля теперь расположены чуть выше и «срослись» с верхними сегментами светодиодных ходовых огней, благодаря чему получилась оригинальная форма фар, по-фирменному огибающая колёсные арки. Кстати, ранее в этом году был представлен рестайлинговый 001.

Рендер Zeekr 001 с традиционными фарами 1 / 2 Стандартный Zeekr 001 2 / 2

В случае с кроссовером Х, появившимся весной прошлого года, можно сделать иначе: его верхние блоки с ходовыми огнями вполне похожи на полноценные фары, просто их можно расположить немного ниже и увеличить в размерах, чтобы там разместились блоки ближнего и дальнего света. От вытянутых горизонтальных фар, встроенных в бампер, при этом можно избавиться.

Рендер Zeekr X с традиционными фарами 1 / 2 Стандартный Zeekr X 2 / 2

Ещё одна модель Zeekr c необычной передней оптикой — минивэн 009, премьера которого состоялась летом 2022 года. Как и в ситуации с лифтбеком 001, здесь новые фары образовались путём «слияния» верхних и нижних сегментов, благодаря чему образовалась новая форма, вписанная в дизайн передней части. При этом сохранились характерные разновеликие «клыки» светодиодных ходовых огней. Напомним, весной этого года минивэн 009 получил мощную VIP-версию.

Рендер Zeekr 009 с традиционными фарами 1 / 2 Стандартный Zeekr 009 2 / 2

Между тем, китайская компания готовит новый кроссовер, который уже показали в маскировочной плёнке.