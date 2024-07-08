Новый кроссовер Zeekr от Geely показался на фото

Дизайн паркетника оформят в стиле дебютировавшего недавно седана Zeekr 007. Не исключено, что с четырехдверкой SUV разделит и технику.

Китайские профильные медиа, среди которых оказалось и издание Autohome, растиражировали снимки нового электрокроссовера марки Zeekr. Это пока тестовый прототип в ярком камуфляже. Название еще не объявлено: местным СМИ пятидверка известна под внутризаводским индексом CX1E. Напомним, бренд Zeekr был создан компанией Geely в 2021 году специально для дорогих «электричек». А засвеченный паркетник станет шестой моделью в гамме: он присоединится к лифтбеку Zeekr 001, младшему кроссу Zeekr X, седану Zeekr 007 и вэнам Zeekr 009 и Zeekr Mix.

У нового кроссовера будет внешность в стиле «семерки», которая вышла на рынок под конец прошлого года. В частности, безымянный пока SUV получит фары аналогичной формы (над ними еще наверняка разместят диодное табло), такие же корпуса наружных зеркал и задние фонари в виде единой узкой полоски. Кроме того, для кроссовера будет предусмотрен лидар.



Интерьер ранее показали на реальных шпионских фото: внутри SUV в целом тоже повторит Zeekr 007, в салоне установят отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Хотя руль у кроссовера будет свой – трехспицевый (у седана двухспицевое рулевое колесо).



О «начинке» марка пока не рассказала. Китайцы пишут, что, как и четырехдверка, новый паркетник имеет 800-вольтовую электросистему. Не исключено, технику SUV также разделит с седаном. Zeekr 007 сейчас доступен в двух модификациях. У базовой один электромотор на задней оси мощностью 422 л.с. Дорогие версии – с двухмоторным полным приводом, суммарная отдача составляет 646 л.с. Электроседану положены батареи емкостью 75 и 100 кВт*ч, дальнобойность – от 616 до 870 км по циклу CLTC (в зависимости от исполнения).



В продаже новый кроссовер Zeekr ждут в четвертом квартале текущего года, но премьеру модель может справить раньше.