Современный дизайнерский тренд на «двухэтажные» фары активно поддерживается китайскими производителями, а одним из пионеров является компания Geely её подразделениями Lync&Co и Zeekr. Модели последнего мы и решили представить без верхнего «этажа» передней оптики.

Компания Zeekr была основана в 2021 году и специализируется на электромобилях, а её первой моделью стал лифтбек с соответствующим именем 001. Кстати, серийной версии предшествовал концепт 2020 года под брендом Lync&Co, у которого и был позаимствован характерный дизайн передней части. Основные горизонтальные блоки фар здесь встроены в бампер, между ними есть подобие решётки радиатора, а сверху располагаются растянутые вдоль передних крыльев светодиодные ходовые огни, также выполняющие роль поворотников. Напомним, прошлой осенью показали самый мощный Zeekr 001 FR, выдающий 1265 л.с.

Рендер Zeekr 001 без раздельной оптики 1 / 2 Стандартный Zeekr 001 2 / 2

По похожему рецепту сделана и ещё одна модель Zeekr — кроссовер Х, продемонстрированный весной прошлого года. Только фары головного света здесь существенно более вытянутые, а верхний сегмент со светодиодными огнями получил необычную гранёную форму.

Рендер Zeekr Х без раздельной оптики 1 / 2 Стандартный Zeekr Х 2 / 2

Несколько иначе выглядит минивэн Zeekr 009, официальная премьера которого состоялась в 2022 году. Основные фары здесь также горизонтальные и встроены в бампер, а роль габаритных огней выполняют пара вертикальных штрихов с каждой стороны, но за счёт массивной формы передней части вся эта конструкция смотрится весьма необычно и футуристично даже по меркам бренда. Кстати, у этого минивэна есть близнец от Volvo с более привычным дизайном.

Рендер Zeekr 009 без раздельной оптики 1 / 2 Стандартный Zeekr 009 2 / 2

Чуть позже мы покажем, как могли бы выглядеть модели Zeekr с более традиционными фарами (ранее мы так уже делали с моделями BMW и Hyundai), а пока предлагаем написать в комментариях, какие ещё автомобили было бы интересно увидеть в модифицированном виде.