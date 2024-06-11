Компания Zeekr была основана в 2021 году и специализируется на электромобилях, а её первой моделью стал лифтбек с соответствующим именем 001. Кстати, серийной версии предшествовал концепт 2020 года под брендом Lync&Co, у которого и был позаимствован характерный дизайн передней части. Основные горизонтальные блоки фар здесь встроены в бампер, между ними есть подобие решётки радиатора, а сверху располагаются растянутые вдоль передних крыльев светодиодные ходовые огни, также выполняющие роль поворотников. Напомним, прошлой осенью показали самый мощный Zeekr 001 FR, выдающий 1265 л.с.
По похожему рецепту сделана и ещё одна модель Zeekr — кроссовер Х, продемонстрированный весной прошлого года. Только фары головного света здесь существенно более вытянутые, а верхний сегмент со светодиодными огнями получил необычную гранёную форму.
Несколько иначе выглядит минивэн Zeekr 009, официальная премьера которого состоялась в 2022 году. Основные фары здесь также горизонтальные и встроены в бампер, а роль габаритных огней выполняют пара вертикальных штрихов с каждой стороны, но за счёт массивной формы передней части вся эта конструкция смотрится весьма необычно и футуристично даже по меркам бренда. Кстати, у этого минивэна есть близнец от Volvo с более привычным дизайном.
Чуть позже мы покажем, как могли бы выглядеть модели Zeekr с более традиционными фарами (ранее мы так уже делали с моделями BMW и Hyundai), а пока предлагаем написать в комментариях, какие ещё автомобили было бы интересно увидеть в модифицированном виде.
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