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Немодные: как выглядели бы Hyundai с обычными фарами

21.04.2024 450 0 0

Не так давно мы представляли, как могли бы выглядеть некоторые модели корейской компании с модной ныне «двухэтажной» оптикой без этого самого верхнего «этажа», а сейчас покажем эти же модели с традиционными фарами.

Начнём в алфавитном порядке, и первым в нашей подборке стал флагманский седан Grandeur, премьера которого состоялась в конце 2022 года. Он сохранил характерную светодиодную полоску во всю ширину передней части, при этом к ней добавились полноценные блоки ближнего и дальнего света. Массивная решётка радиатора стала ещё шире за счёт «освободившегося» пространства.

Рендер Hyundai Grandeur с традиционными фарами
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Стандартный Hyundai Grandeur
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Ещё один флагман корейского бренда — кроссовер Palisade, который обновился два года назад. Здесь изменения во внешности наименее радикальные, так как в оригинале дизайн решётки имитирует наличие фар на привычном месте.

Рендер Hyundai Palisade с традиционными фарами
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Стандартный Hyundai Palisade
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Одной из первых моделей Hyundai, получившей раздельную переднюю оптику, стал более компактный кроссовер Santa Fe. Его впервые продемонстрировали в 2018 году, а спустя чуть более двух лет была представлена существенно видоизменённая рестайлинговая версия. В этом случае мы просто «срастили» верхние и нижние блоки фар, тем более что графика светодиодных огней располагает к этому.  

Рендер Hyundai Santa Fe с традиционными фарами
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Стандартный Hyundai Santa Fe
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Самая свежая модель в этой подборке — Sonata восьмого поколения, обновлённая версия которой была представлена в марте прошлого года. Здесь так же, как и в случае с Grandeur, основной тон задаёт светодиодная полоса. Она сохранилась, при этом обрела новую форму по краям вследствие добавления блоков основного света.

Рендер Hyundai Sonata с традиционными фарами
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Стандартная Hyundai Sonata
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Ещё одним «носителем» передней светодиодной полоски является минивэн Staria, впервые продемонстрированный весной 2021 года. В этом случае полоска исчезла, вместо неё появились полноценные фары на своём месте, между которыми расположилась решётка радиатора.

Рендер Hyundai Staria с традиционными фарами
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Стандартная Hyundai Staria
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Как и ранее, предлагаем в комментариях поделиться идеями о том, какие ещё модели подошли бы для нашей новой рубрики, связанной с «двухэтажными» фарами. Также напомним, что в начале этого месяца был представлен "короткий" рестайлинговый Hyundai Tucson для Европы  

рендеры "Колёса.ру" новинки Hyundai Hyundai Grandeur Hyundai Santa Fe Hyundai Sonata Hyundai Palisade Hyundai Staria

 

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