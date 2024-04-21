Начнём в алфавитном порядке, и первым в нашей подборке стал флагманский седан Grandeur, премьера которого состоялась в конце 2022 года. Он сохранил характерную светодиодную полоску во всю ширину передней части, при этом к ней добавились полноценные блоки ближнего и дальнего света. Массивная решётка радиатора стала ещё шире за счёт «освободившегося» пространства.
Ещё один флагман корейского бренда — кроссовер Palisade, который обновился два года назад. Здесь изменения во внешности наименее радикальные, так как в оригинале дизайн решётки имитирует наличие фар на привычном месте.
Одной из первых моделей Hyundai, получившей раздельную переднюю оптику, стал более компактный кроссовер Santa Fe. Его впервые продемонстрировали в 2018 году, а спустя чуть более двух лет была представлена существенно видоизменённая рестайлинговая версия. В этом случае мы просто «срастили» верхние и нижние блоки фар, тем более что графика светодиодных огней располагает к этому.
Самая свежая модель в этой подборке — Sonata восьмого поколения, обновлённая версия которой была представлена в марте прошлого года. Здесь так же, как и в случае с Grandeur, основной тон задаёт светодиодная полоса. Она сохранилась, при этом обрела новую форму по краям вследствие добавления блоков основного света.
Ещё одним «носителем» передней светодиодной полоски является минивэн Staria, впервые продемонстрированный весной 2021 года. В этом случае полоска исчезла, вместо неё появились полноценные фары на своём месте, между которыми расположилась решётка радиатора.
Как и ранее, предлагаем в комментариях поделиться идеями о том, какие ещё модели подошли бы для нашей новой рубрики, связанной с «двухэтажными» фарами. Также напомним, что в начале этого месяца был представлен "короткий" рестайлинговый Hyundai Tucson для Европы
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