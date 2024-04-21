Не так давно мы представляли, как могли бы выглядеть некоторые модели корейской компании с модной ныне «двухэтажной» оптикой без этого самого верхнего «этажа» , а сейчас покажем эти же модели с традиционными фарами.

Начнём в алфавитном порядке, и первым в нашей подборке стал флагманский седан Grandeur, премьера которого состоялась в конце 2022 года. Он сохранил характерную светодиодную полоску во всю ширину передней части, при этом к ней добавились полноценные блоки ближнего и дальнего света. Массивная решётка радиатора стала ещё шире за счёт «освободившегося» пространства.

Рендер Hyundai Grandeur с традиционными фарами 1 / 2 Стандартный Hyundai Grandeur 2 / 2

Ещё один флагман корейского бренда — кроссовер Palisade, который обновился два года назад. Здесь изменения во внешности наименее радикальные, так как в оригинале дизайн решётки имитирует наличие фар на привычном месте.

Рендер Hyundai Palisade с традиционными фарами 1 / 2 Стандартный Hyundai Palisade 2 / 2

Одной из первых моделей Hyundai, получившей раздельную переднюю оптику, стал более компактный кроссовер Santa Fe. Его впервые продемонстрировали в 2018 году, а спустя чуть более двух лет была представлена существенно видоизменённая рестайлинговая версия. В этом случае мы просто «срастили» верхние и нижние блоки фар, тем более что графика светодиодных огней располагает к этому.

Рендер Hyundai Santa Fe с традиционными фарами 1 / 2 Стандартный Hyundai Santa Fe 2 / 2

Самая свежая модель в этой подборке — Sonata восьмого поколения, обновлённая версия которой была представлена в марте прошлого года. Здесь так же, как и в случае с Grandeur, основной тон задаёт светодиодная полоса. Она сохранилась, при этом обрела новую форму по краям вследствие добавления блоков основного света.

Рендер Hyundai Sonata с традиционными фарами 1 / 2 Стандартная Hyundai Sonata 2 / 2

Ещё одним «носителем» передней светодиодной полоски является минивэн Staria, впервые продемонстрированный весной 2021 года. В этом случае полоска исчезла, вместо неё появились полноценные фары на своём месте, между которыми расположилась решётка радиатора.

Рендер Hyundai Staria с традиционными фарами 1 / 2 Стандартная Hyundai Staria 2 / 2

Как и ранее, предлагаем в комментариях поделиться идеями о том, какие ещё модели подошли бы для нашей новой рубрики, связанной с «двухэтажными» фарами. Также напомним, что в начале этого месяца был представлен "короткий" рестайлинговый Hyundai Tucson для Европы