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Семейство Hyundai Staria: новые подробности и фото «простого» минивэна

18.03.2021 131 0 0

Первым рынком для новинки Хёндэ станет родная Корея, там заказы начнут принимать уже на следующей неделе. Вероятно, модель доберется и до России, ведь этот MPV считается заменой H-1.

 

Дизайн минивэна Staria компания Hyundai раскрыла несколько дней назад, но то был лишь топовый вариант: на родине он имеет приставку Lounge, а в остальных странах зовется Premium. Теперь же корейцы распространили новые изображения, в том числе, и версии попроще. Кроме того, Хёндэ поделилась свежими подробностями.

Итак, Hyundai Staria – это целое семейство, помимо вэна, будет еще и фургон, его покажут позже. У всех исполнений спереди имеется светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней. «Обычной» модели положены фары, каждая из которых состоит из четырех блоков, прерогатива минивэна Lounge/Premium – фары в виде восьми светодиодных «кубиков». Также дорогой вариант получил растянувшиеся до самой крыши «пиксельные» задние фонари, радиаторную решетку с трехмерным сетчатым рисунком и 18-дюймовые оригинальные диски, плюс у Премиума могут быть контрастные вставки.

Стандартный минивэн Hyundai Staria
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Стандартный минивэн Hyundai Staria
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Длина Staria равна 5255 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1990 мм. Таким образом, модель крупнее и нынешнего Hyundai H-1/Starex (5150/1920/1935 мм), на смену которому она, по предварительным данным, придет, и последнего Kia Carnival (5155/1995/1740 мм). Расстояние между осями не указано (у H-1 – 3200 мм, у Carnival – 3090 мм). О платформе по-прежнему ни слова, при этом корейские СМИ полагают, что именно Карнавал и является родственником Staria. То есть новый минивэн Hyundai построен на переднеприводной платформе, тогда как у H-1/Starex «грузовые» корни и задний привод «в базе».

Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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«Простые» вэны Staria предложат с 9- или 11-местным салоном (последняя версия предусмотрена только для Кореи, у такого MPV первый ряд – трехместный), Staria Lounge/Premium может иметь 9 или 7 посадочных мест, а фургон будет трех- или пятиместным. У минивэнов на девятерых кресла второго ряда можно развернуть, у самой роскошной семиместной версии во втором ряду установлены «премиальные» сиденья с выдвижными подставками для ног.

Стандартный минивэн Hyundai Staria. Версия с 11-местным салоном будет только в Корее

Виртуальная «приборка» «торчит» из передней панели, также Staria досталась мультимедийная система с «парящим» тачскрином диагональю 10,25 дюйма. У Lounge/Premium планшет мультимедиа объединен с сенсорной панелью управления «климатом», еще для топовой версии предусмотрена контурная подсветка интерьера (64 цвета).

О двигателях в Hyundai умолчали, но на корме «роскошного» вэна виднеется шильдик 3.5: судя по всему, это тот же бензиновый V6 3.5 GDI, которым оснащается и Kia Carnival, на модели Kia мотор выдает 294 л.с. Также Карнавал доступен с дизелем 2.2 мощностью 202 л.с. – и этот двигатель, вероятно, перейдет на Staria. В Корее Carnival предложен только с восьмиступенчатым «автоматом», полного привода у вэна нет. Между тем у Hyundai H-1/Starex есть полноприводный вариант.

Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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Hyundai Staria Premium, он же Lounge в Корее
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На родине Хёндэ заказы на Staria начнут принимать уже 25 марта, тогда же будут объявлены все характеристики. Ожидается, что новинка доберется и до России.

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