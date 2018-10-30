Nissan 370Z пережил пересадку «сердца» ещё до смены поколений

Nissan 370Z пережил пересадку «сердца» ещё до смены поколений

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На выставке SEMA представлено уникальное купе Nissan 370Z Project Clubsport 23 с 3,0-литровым битурбомотором вместо штатного «атмосферника». Если публике машина понравится, Nissan санкционирует её запуск в серию!

Автопроизводители всё чаще сотрудничают с лучшими представителями тюнинг-индустрии, от услуг которых прежде отговаривали, пугая клиентов потерей заводской гарантии. Между тем инженерно-конструкторский уровень отдельных специалистов сегмента aftermarket сегодня настолько высок, что они сами становятся автопроизводителями, то есть могут разработать новую машину с нуля, по крайней мере, мелкосерийную. Заднеприводное купе Nissan 370Z уже можно считать мелкосерийным: продажи в США – стране, для которой эта модель, в сущности, и создавалась – упали до совсем уж скромных величин: за первые девять месяцев текущего года дилеры реализовали 2709 «зеток», на 24,4% меньше, чем за первые три квартала 2017-го. Для сравнения скажем, что Ford Mustang нашел за тот же период 61 619 покупателей.

Nissan 370Z Project Clubsport 23

Nissan 370Z выпускается уже девять лет и устарел как морально, так и технически, хотя именно за здоровый консерватизм его любят ценители – в частности за неубиваемую атмосферную «шестёрку» VQ37VHR. Но для мира тюнинга её стоковой мощности в 355 л.с. маловато, поэтому только ленивый не прикручивал к этому мотору турбокомпрессоры, а в иные «зетки» и вовсе втыкали мотор от суперкара Nissan GT-R.

Проект Nissan 370Z Project Clubsport 23, показанный в рамках тюнинг-шоу SEMA, которое проходит на этой неделе в Лас-Вегасе, – это очередной свап (пересадка «мотора»), но подкреплённый серьёзными инженерными изысканиями, а главное – одобренный самой фирмой Nissan! Японцы, судя по всему, пока не готовы предложить ни наследника «зетки», ни серьёзный технический апгрейд для неё, а потому разрешили проделать эту работу тюнерам – MA Motorsports, AMS Performance, Z1 Motorsports. В итоге под капотом Nissan 370Z прописался новая ниссановская 3,0-литровая «шестёрка» VR30DDTT, оснащённая двумя турбокомпрессорами и выдающая максимальные 405 л.с.

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Российским автолюбителям этот мотор знаком по премиальным моделям Infiniti Q50/Q60. Прежде в пару ему никогда не ставили механическую коробку передач, а авторы тюниг-проекта хотели именно «механику» и потому им пришлось перепрошивать этому двигателю «мозги», изготовить оригинальные системы впуска и выпуска (76-миллиметровые выхлопные патрубки врезали в нишу для номерного знака), интеркулеры и сцепление. На задней оси установлен самоблокирующийся дифференциал Nismo GT LSD Pro-Carbon с оригинальным охладителем. Шасси тоже доработано с учётом возросшей мощности (используются компоненты KW, Eibach и Nismo), установлены более мощные тормоза, перенастроено рулевое управление.

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В салоне – ковши, ремни и руль Sparco, каркас безопасности, система пожаротушения, виниловая обивка в стиле классического Ниссана 240Z. Довершают картину аэродинамический обвес кузова и капот из карбона, чёрные 18-дюймовые литые диски Nismo Rays с шинами Hankook RS4 285/35 R18.

Пока что Nissan 370Z Project Clubsport 23 изготовлен в единственным экземпляре, но в Ниссане заявили, что если к машине в ходе выставки будет проявлен большой интерес, то её могут запустить в серию. Примеры таких удачных коллабораций между автопроизводителями и тюнерами уже есть – здесь же на выставке SEMA представлена дрифт-версия купе Ford Mustang, разработанная подразделением Ford Performance совместно со специалистами тюнинг-ателье RTR Vehicles: этот спорткар выпустят тиражом 500 экземпляров и на него будет распространяться заводская гарантия.

Теги: За рубежом , Новинки , Тюнинг , купе , спорткары , японские спорткары , 370Z , Nissan
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